Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte auch am Mittwoch Gewinne einfahren: Vorbörslich zeigt sich das deutsche Börsenbarometer um 0,42 Prozent stärker bei 15.685 Punkten. "Die Euphorie ist zurück auf dem Parkett", betonte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners gegenüber dpa-AFX.

2. Japanischer Leitindex gibt Gas

Auch am Mittwoch blieben viele Börsen in Asien geschlossen. In Japan ging es zur Wochenmitte jedoch steil nach oben. Der japanische Leitindex Nikkei beendete den Handel mit einem Plus von 1,68 Prozent auf 27.533,60 Punkte. Unterstützung für die japanische Börse kam aus den USA, wo am Vortag Gewinne verbucht wurden. Weil die Feierlichkeiten zum chinesischen Mondneujahr begonnen haben, ruht der Handel in China die ganze Woche, in Hongkong bleibt die Börse bis einschließlich Donnerstag geschlossen, in Südkorea und Singapur bis einschließlich Mittwoch.

3. Google-Mutter Alphabet steigert Umsatz und Gewinn

Google profitiert weiterhin massiv vom Boom der Online-Werbung in der Corona-Pandemie. Der Dachkonzern des Internet-Riesen, Alphabet, verbuchte im vergangenen Quartal einen Umsatzsprung von 32 Prozent und einen Gewinn von 20,6 Milliarden Dollar (18,3 Mrd Euro). Tragende Säule des Geschäfts bleiben die Anzeigen im Umfeld von Internet-Suchanfragen. Zur Nachricht

4. TeamViewer will eigene Aktien zurückkaufen

Der Softwareanbieter TeamViewer hat ein Aktienrückkaufprogramm aufgelegt. Wie TeamViewer mitteilte, hat das Programm ein Volumen von bis zu 300 Millionen Euro oder maximal 20 Millionen Aktien, was knapp 10 Prozent aller derzeit im Umlauf befindlichen Aktien entspricht. Zur Nachricht

5. PayPal enttäuscht mit Zahlenvorlage

Der Bezahldienst PayPal hat zum Jahresende deutlich weniger verdient. Im Schlussquartal fiel der Gewinn gegenüber dem Vorjahreswert um 49 Prozent auf 801 Millionen Dollar (710,5 Mio Euro). Die Erlöse legten um 13 Prozent auf 6,9 Milliarden Dollar zu, vor einem Jahr hatte das Wachstum jedoch noch bei über 20 Prozent gelegen. Zur Nachricht

6. BioNTech/Pfizer beantragen in den USA Notfallzulassung für Kleinkinder

Das deutsche Unternehmen BioNTech und sein US-Partner Pfizer beantragen in den USA die Notfallzulassung ihres Corona-Impfstoffs für Kinder unter fünf Jahren. Die entsprechenden Daten seien der US-Arzneimittelbehörde FDA übermittelt worden, teilte Pfizer am Dienstag mit. Der Antrag solle in den kommenden Tagen fertiggestellt werden. Zur Nachricht

7. Aroundtown weitet Aktienrückkauf aus

Die Aroundtown SA nimmt weitere 500 Millionen Euro in die Hand, um bis zu 100 Millionen eigene Aktien zusätzlich zu erwerben. Damit werde das Aktienkaufprogramm ausgeweitet, das zu mehr als 90 Prozent durchgeführt worden sei, teilte der Immobilienkonzern mit. Zur Nachricht

8. Intel-Konkurrent AMD mit starken Quartalszahlen

Der Chipkonzern AMD trumpft inmitten der globalen Halbleiter-Engpässe mit Rekordzahlen auf. Der kleinere Konkurrent des Branchenriesen Intel steigerte den Umsatz im vergangenen Quartal um 49 Prozent auf 4,8 Milliarden Dollar. Analysten hatten eher mit 4,5 Milliarden Dollar gerechnet. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen vor OPEC-Sitzung leicht

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gestiegen. Am Markt richtet sich die Aufmerksamkeit auf eine Sitzung des Ölverbunds OPEC+. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 89,45 US-Dollar. Das waren 29 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 28 Cent auf 88,48 Dollar.

10. Euro hält sich bei knapp 1,13 US-Dollar

Der Euro hat sich zur Wochenmitte zunächst bei knapp 1,13 US-Dollar gehalten. Am Mittwochmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1275 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1260 Dollar festgesetzt.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com