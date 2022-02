DAX zum Start freundlich -- TeamViewer plant Aktienrückkauf -- Google-Mutter Alphabet steigert Gewinn -- PayPal enttäuscht -- Starbucks verfehlt Gewinnwartungen -- AMD mit Rekordzahlen

Im Tagesverlauf werden Preisdaten aus der Eurozone veröffentlicht: Das Statistikamt Eurostat veröffentlicht erste Inflationszahlen für Januar, die mit Spannung erwartet werden. In den USA stehen am Nachmittag außerdem die monatlichen Arbeitsmarktdaten des Dienstleisters ADP auf dem Programm, die ebenfalls viel Beachtung finden dürften.

An den europäischen Aktienmärkten sind am Mittwoch kleine Startgewinne zu sehen.

Die Nerven der Anleger wurden durch mehrere Fed-Vertreter leicht beruhigt: So sprachen sich einige der Währungshüter zwar für Zinserhöhungen aus, betonten jedoch, dass diese in einem Tempo stattfinden sollen, das die Wirtschaft nicht unnötig beeinträchtige.

Der Dow Jones ging nur mit einem kleinen Plus in die Sitzung, das er im Verlauf jedoch noch ausbauen konnte. Letztlich notierte er 0,77 Prozent höher bei 35.404,12 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte fester starten. Zeitweise fiel er auf rotes Terrain zurück, kletterte im späten Handel jedoch zurück in die Gewinnzone und ging schließlich 0,75 Prozent fester bei 14.346,00 Zählern aus dem Handel.

Auch am Mittwoch blieben viele Börsen in Asien geschlossen. In Japan ging es zur Wochenmitte jedoch steil nach oben.

Der japanische Leitindex Nikkei beendete den Handel mit einem Plus von 1,68 Prozent auf 27.533,60 Punkte.

In China fand aufgrund der Neujahrsfeierlichkeiten weiterhin kein Handel statt, zuletzt fiel der Shanghai Composite am Freitag um 0,97 Prozent auf 3.361,44 Indexpunkte. Der Hang Seng in Hongkong blieb am Mittwoch ebenfalls weiterhin geschlossen. Er kletterte am Montag nach einem verkürzten Handel um 1,07 Prozent auf 23.802,26 Zähler.

Unterstützung für die japanische Börse kam aus den USA, wo am Vortag Gewinne verbucht wurden. Weil die Feierlichkeiten zum chinesischen Mondneujahr begonnen haben, ruht der Handel in China die ganze Woche, in Hongkong bleibt die Börse bis einschließlich Donnerstag geschlossen, in Südkorea und Singapur bis einschließlich Mittwoch.

