Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,11 Prozent fester bei 14.709,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost in Grün

In Tokio ruht der Handel zur Wochenmitte feiertagsbedingt. Am Dienstag gab der japanische Leitindex Nikkei 1,71 Prozent auf 26.449,61 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite derweil 0,88 Prozent fester bei 3.487,67 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong kann unterdessen 0,61 Prozent auf 23.662,80 Zähler steigen.

3. Meta-Aktie: Facebook führt TikTok-Kopie Reels weltweit ein

Der Facebook-Konzern Meta verschärft seinen Fokus auf die Video-App TikTok als einen zentralen Konkurrenten. Zur Nachricht

4. Henkel hält Dividende 2021 stabil - Umsatz und Gewinn gesteigert

Henkel will für das abgelaufene Jahr eine unveränderte Dividende von 1,85 Euro je Vorzugsaktie zahlen. Zur Nachricht

5. Telefonica Deutschland strebt 2022 stabiles Wachstum an

Telefonica Deutschland hat Umsatz und operativen Gewinn im vergangenen Jahr trotz eines schwächeren Schlussquartals gesteigert und die hauseigenen Erwartungen erfüllt. Zur Nachricht

6. Munich Re schlägt Erwartungen

Der Rückversicherer Munich Re hat sein Gewinnziel 2021 und die Markterwartungen dank eines guten Schlussquartals übertroffen. Zur Nachricht

7. Uniper verdient 2021 mehr

Der Energieversorger Uniper hat 2021 seine gesteckten Ziele erreicht. Zur Nachricht

8. Virgin Galactic verkleinert Verlust

Der Raumfahrtkonzern Virgin Galactic hat Anlegern am Dienstag nach Handelsschluss an den US-Börsen einen Blick in seine Bücher gewährt. Zur Nachricht

9. Goldpreis: Trotz anhaltender Kriegsgefahr schwächer

Nach der ersten Sanktionswelle westlicher Staaten gegen Russland verzeichnete der Goldpreis erst einmal eine technische Korrektur. Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 8,90 auf 1.898,50 Dollar pro Feinunze.

10. Euro stabil

Der Euro hat sich am Mittwoch stabil über 1,13 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1328 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1342 (Montag: 1,1338) Dollar festgesetzt.

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com