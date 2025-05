Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt zu - Gute Woche, noch besserer Monat

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Freitag moderat zugelegt. Nach einem Anstieg bis auf gut 24.181 Punkte verließ ihn nach einer insgesamt guten Woche am Ende aber etwas die Kraft. Aus dem Handel ging der deutsche Leitindex mit plus 0,27 Prozent auf 23.997,48 Zählern. Sein am Mittwoch erreichtes Rekordhoch steht bei knapp 24.326 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte gab am Freitag um 0,34 Prozent auf 30.594,39 Punkte nach.

Auf Wochensicht gewann der Dax 1,6 Prozent. Noch besser verlief der zu Ende gehende Mai, dem meist der Ruf eines schlechten Monats für die Börse vorauseilt: Der Zuwachs beläuft sich auf 6,7 Prozent. Erstmals war das wichtigste deutsche Barometer über die runde Marke von 24.000 Punkte gestiegen. Die Hoffnung auf eine Beilegung der Zollkonflikte und das milliardenschwere Investitionsprogramm der neuen Bundesregierung waren zentrale Pfeiler für den Kursauftrieb.

Das Zoll-Thema sorgt zwar weiter für Unsicherheit, scheint aber einen großen Teil seines Schreckens verloren zu haben. So reagieren Investoren längst nicht mehr panikartig auf jede Nachricht und rechnen eher mit Lösungen als mit dauerhaften Handelskriegen. Vorwürfe von US-Präsident Donald Trump, China halte sich nicht an eine Vereinbarung mit den Vereinigten Staaten im laufenden Handelsstreit, waren daher am Freitagnachmittag auch keine nachhaltige Belastung für die Börsen.

Unternehmensseitig verlief es am Brückentag nach Christi Himmelfahrt sehr ruhig. Die Blicke richteten sich auf Konjunkturdaten. Aus Deutschland etwa kamen Verbraucherpreise für den Mai, die Teuerungsrate verharrte wie erwartet bei 2,1 Prozent.

Der Verbraucherpreisindex liege knapp oberhalb des Ziels der Europäischen Zentralbank (EZB), schrieb Ökonom Ulrich Wortberg von der Helaba. "Vor diesem Hintergrund dürften die Währungshüter darin bestärkt werden, dem Zinssenkungspfad weiter zu folgen, zumal die Inflation in anderen Ländern der Eurozone zum Teil weiter rückläufig war."

Die Zinsentscheidung der EZB steht am kommenden Donnerstag an. Marktteilnehmer gehen fest davon aus, dass die Notenbank den Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte senken wird./ajx/he