Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX fester erwartet

Der DAX gewinnt rund eine Stunde vor Handelseröffnung 0,65 Prozent hinzu auf 16.734,00 Punkte.

2. Börsen in Fernost uneins

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor letztendlich 0,80 Prozent auf 36.226,48 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite um 1,85 Prozent zu auf 2.822,24 Indexpunkte. Der Hang Seng gewinnt daneben 2,27 Prozent auf 15.702,94 Punkte.

3. SAP-Aktie: SAP verdient im Tagesgeschäft mehr und will KI anschieben - mehr Tempo bei Cloudumsatz und Ergebnis angepeilt - 8000 Jobs betroffen

Europas größter Softwarehersteller SAP verdient im Tagesgeschäft mehr als erwartet und will in einem Großumbau die Geschäfte mit Künstlicher Intelligenz (KI) pushen. Zur Nachricht

4. Netflix-Aktie zündet im nachbörslichen NASDAQ-Handel den Turbo: Netflix legt bei Umsatz und Ergebnis zu

Netflix wird mit seinem schnellen Wachstum immer mehr zur Gefahr für klassische Fernsehsender. Zur Nachricht

5. Texas Instruments-Aktie fällt nachbörslich: Texas Instruments mit deutlich weniger Umsatz und Gewinn

Der Chipkonzern Texas Instruments ist im vergangenen Quartal von einem Rückgang im Autogeschäft gebremst worden. Zur Nachricht

6. NASDAQ-Wert Apple-Aktie: Apple peilt wohl eigenes Elektroauto nun erst für 2028 an

Apple hat Insidern zufolge die Ambitionen bei der Entwicklung eines Elektroautos zurückgeschraubt und peilt nun eine Markteinführung für 2028 an. Zur Nachricht

7. NASDAQ-Titel eBay-Aktie: eBay baut nahezu jeden zehnten Job ab

Die Handelsplattform eBay streicht rund 1000 Jobs, um ihre Kosten zu senken. Zur Nachricht

8. Siemens Energy-Aktie: Siemens Energy schlägt im ersten Geschäftsquartal die Markerwartungen

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat im ersten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als vom Markt erwartet. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 79,68 US-Dollar. Das waren 13 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 12 Cent auf 74,49 Dollar.

10. Euro erholt sich zum US-Dollar - Japanischer Yen legt zu

Der Euro hat sich am Mittwochmorgen etwas von seinen Verlusten am Vortag erholt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0865 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.