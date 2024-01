Asiens Börsen uneins -- Netflix legt bei Umsatz und Ergebnis zu -- Siemens Energy schlägt im ersten Geschäftsquartal die Markterwartungen

Deutschland Europa USA Asien

Am deutschen Aktienmarkt verschlechterte sich am Dienstag nach zunächst festem Start die Stimmung. Der DAX konnte seine anfänglichen Gewinne nicht verteidigen sondern rutschte während des Handels auf rotes Terrain ab. Somit schloss er am Abend 0,34 Prozent tiefer bei 16.627,09 Punkten. Auch der TecDAX drehte im Tagesverlauf ins Minus und ging letztlich 0,47 Prozent schwächer bei 3.288,63 Punkten in den Feierabend. Damit konnten die Märkte nicht an ihre positive Vortagesentwicklung anknüpfen. "Grünes Licht zu geben wäre verfrüht", hieß es bereits am Morgen von der Landesbank Helaba mit Blick auf diesen Chart-Indikator für den kurzfristigen Trend. Andere charttechnische Signale wiesen noch auf Abwärtsgefahren hin. Nun warten die Anleger auf Zahlenvorlagen großer US-Technologiekonzerne in dieser Woche. Diesbezüglich blieb es am Dienstag aber noch ruhig.





An den europäischen Aktienmärkten ging es am Dienstag abwärts. Der EURO STOXX 50 war zwar freundlich gestartet, anschließend übernahmen aber die Verkäufer das Ruder, so dass er den Handel schlussendlich mit einem Minus von 0,32 Prozent bei 4.465,91 Punkten beendete. Angesichts positiver US-Vorgaben vom Vortag ging es am europäischen Aktienmarkt am Dienstag nur kurzzeitig weiter nach oben. Die Dynamik lasse trotz zwischenzeitlich neuer Rekorde auch an der Wall Street nun leicht nach, hieß es am Markt. Im Anlegerfokus bleibt die anstehende Zinssitzung der Europäischen Zentralbank, die am Donnerstag stattfinden wird. Im Vorfeld üben sich Anleger in Zurückhaltung.





Die US-Börsen konnten sich am Dienstag nicht auf eine gemeinsame Richtung einigen. Der Dow Jones Index eröffnete etwas leichter und blieb dann auf rotem Terrain. Letztlich beliefen sich die Verluste auf 0,25 Prozent bei einem Schlusskurs von 37.905,45 Einheiten. Der NASDAQ Composite ging hingegen mit einem Plus in den Handel und verteidigte dieses anschließend. Bei 15.425,94 Punkten (plus 0,43 Prozent) ging der US-Tech-Index in den Feierabend. "Am Dienstag wenden sich die Märkte wieder den US-Quartalszahlen als Impulsgeber zu, da eine Reihe von wichtigen Unternehmen ihre Berichte vorlegen", hieß es von Scopemarkets.com. Angesichts von Licht und Schatten in den Quartalsbilanzen großer US-Konzerne nahm die Rekordjagd an den US-Börsen jedoch eine Auszeit. Am Vortag waren noch Rekordstände verzeichnet worden, so war etwa der US-Leitindex Dow Jones erstmals über die Marke von 38.000 Punkte geklettert.