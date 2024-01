NASDAQ-Wert Tesla-Aktie: Musks Video des Tesla-Roboter "Optimus" nur ein Schwindel?

Fernsteuerung entlarvt

In einem neuen Video zeigt Elon Musk, wie der Tesla-Roboter "Optimus" ein T-Shirt zusammenlegt. Wie sich herausstellte, war der Bot dabei allerdings ferngesteuert.

• Video zeigt Tesla-Roboter beim T-Shirt-Falten

• Elon Musk rudert zurück

• Fernsteuerung durch Kontrollhandschuh entdeckt

Elon Musk hat kürzlich ein neues Video auf X gepostet, das den Tesla-Roboter "Optimus" zeigt. "Optimus" ist ein humanoider Bot, er ist also der menschlichen Gestalt nachempfunden.

"Optimus" faltet offenbar autonom Wäsche

Der Clip zeigt, wie der Tesla-Bot ein T-Shirt aus einem Korb nimmt, es auf einen Tisch vor sich legt und anschließend ordentlich zusammenfaltet.

Optimus folds a shirt pic.twitter.com/3F5o3jVLq1 - Elon Musk (@elonmusk) January 15, 2024

In Anbetracht der Tatsache, dass das Falten von Wäsche einige feinmotorische sowie koordinatorische Fähigkeiten voraussetzt, wirkt der Clip wie ein Meilenstein.

Tesla-Bot ferngesteuert?

Elon Musk erklärte allerdings etwa 20 Minuten nach dem Posten, nachdem die Nutzerin "Lisa #TeslaTruth" auf eine Auffälligkeit hingewiesen hatte, in einem Kommentar unter dem Video: "Wichtige Anmerkung: ‘Optimus’ kann das noch nicht selbstständig, wird dies aber sicherlich völlig autonom und in einer beliebigen Umgebung tun können [...]". In diesem Fall wurde der Roboter per Telepräsenz durch einen Menschen gleich neben ihm ferngesteuert. Beim aufmerksamen Betrachten des Videos fällt auf, dass ein Telepräsenz-Kontrollhandschuh immer mal wieder synchron zu den Bewegungen des "Optimus" unten rechts im Bild auftaucht, wie auch "Lisa #TeslaTruth" bemerkt hatte. Die schnelle Reaktion Musks lässt allerdings darauf schließen, dass er mit dem Video nicht bewusst einen falschen Eindruck entstehen lassen wollte.

Musks Visionen

Wie Tesla-Chef Musk bereits vor einigen Jahren erklärt hatte, sei "Optimus" als Alltagshelfer gedacht. Er soll mit Hilfe von KI lernen, alltägliche Aufgaben zu erledigen. Bei der letzten Vorstellung eines Prototypen des "Optimus" erklärte Elon Musk: "Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich einen nützlichen, humanoiden Roboter zu entwickeln, und wir haben ihn mit der gleichen Disziplin entworfen, die wir auch bei der Entwicklung von Autos anwenden". Zudem sei der Bot so konzipiert, dass er in großen Stückzahlen zu geringen Kosten produziert werden könne.

Wann "Optimus" tatsächlich autonom alltägliche Haushaltsaufgaben erledigen können und auf dem Markt erhältlich sein wird, ist allerdings noch ungewiss.

