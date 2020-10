Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX zeigt sich rund eine Stunde vor dem offiziellen Handelsstart am Mittwoch etwas fester bei rund 12.770 Punkten.

2. Asiens Aktienmärkte uneinheitlich

Der japanische Leitindex Nikkei notiert 0,40 Prozent im Plus bei 23.662,18 Punkten (Stand: 07:15 Uhr). Der Shanghai Composite zeigt sich 0,35 Prozent niedriger bei 3.316,36 Einheiten. In Hongkong klettert der Hang Seng währenddessen um 0,73 Prozent auf 24.747,93 Zähler nach oben.

3. Software AG mit Aufträgen über Erwartungen - Umsatz und Ergebnis unter Druck

Die Software AG hat im abgelaufenen Quartal laut ersten Eckdaten etwas mehr neue Aufträge an Land gezogen als von Analysten erwartet. Zur Nachricht

4. Tesla vor Bilanzvorlage

Der Elektroautobauer Tesla wird heute nach Börsenschluss an der Wall Street seine Kennzahlen zum abgelaufenen Jahresviertel präsentieren. Zur Nachricht

5. Netflix-Aktie bricht nachbörslich ein: Netflix-Zahlen enttäuschen

Nach dem coronabedingten Abo-Boom im ersten Halbjahr hat der Kundenandrang beim Online-Videodienst Netflix im dritten Quartal stark nachgelassen. Zur Nachricht

6. Bilfinger zieht offenbar das Interesse von Private-Equity-Firmen auf sich

Allerdings seien die Gespräche noch in einem sehr frühen Stadium und es sei nicht sicher, ob überhaupt eine Transaktion zustande kommen kann. Bilfinger SE und CD&R lehnten auf Anfrage von Bloomberg eine Stellungnahme ab. Zur Nachricht

7. EU-Handelskommissar lehnt US-Angebot im Airbus-Streit ab

Der amerikanische Handelsbeauftragte Robert Lighthizer hatte Brüssel angeboten, Strafzölle zu streichen, wenn Airbus seine anstößigen Beihilfen an europäische Regierungen zurückzahlt. Zur Nachricht

8. Nestlé nach Wachstumsschub im dritten Quartal optimistischer

Nestlé beurteilt die Aussichten für das laufende Jahr nach einer Wachstumsbeschleunigung im dritten Quartal optimistischer als bislang. Zur Nachricht

9. Goldpreis: Rückenwind dank Dollarschwäche

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Zur Nachricht

10. Euro auf einmonatigem Höchststand

Der Euro hat am Mittwoch weiter zugelegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1850 US-Dollar und damit so viel wie seit einem Monat nicht mehr.

