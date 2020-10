Goldpreis: Rückenwind dank Dollarschwäche

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Der Dollar litt indes unter der Aussicht auf noch höhere US-Staatsschulden. Das Haushaltsbüro des US-Kongress befürchtet in den nächsten 30 Jahren einen Anstieg der US-Staatsschuldenquote auf 195 Prozent der Wirtschaftsleistung. Vor einem solchen Hintergrund sprechen erheblich mehr Gründe für den Kauf des Vermögensschutzes Gold als für den Verkauf. Dennoch hat das Kaufinteresse beim weltgrößten Gold-ETF SPDR Gold Shares leicht nachgelassen. Dessen gehaltene Goldmenge hat sich am gestrigen Dienstag von 1.272,85 auf 1.269,93 Tonnen reduziert.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 5,60 auf 1.921,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Unerwartetes API-Lagerplus

Der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute wies ein unerwartetes Lagerplus in Höhe von 584.000 Barrel aus und belastete dadurch den Ölpreis im frühen Mittwochshandel. Neue Impulse könnte der fossile Energieträger am Nachmittag erfahren, wenn die US-Energiebehörde Energy Information Administration (16.30 Uhr) ihren Wochenbericht zur Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen veröffentlichen wird. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen die Lagerreserven in den USA um 1,02 Millionen Barrel gesunken sein.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,31 auf 41,39 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,35 auf 42,81 Dollar zurückfiel.







Bildquellen: Lisa S. / Shutterstock, TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com