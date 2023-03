Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten - Fed-Zinsentscheid wirft Schatten voraus

Der DAX wird am Mittwoch positiv erwartet.

2. Börsen in Fernost in Grün

Die asiatischen Börsen verzeichnen zur Wochenmitte Gewinne.

In Tokio notierte der japanische Leitindex Nikkei letztlich 1,93 Prozent höher bei 27.466,61 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 0,27 Prozent auf 3.264,30 Zähler. Auch in Hongkong geht es nach oben, dort gewinnt der Hang Seng währenddessen 1,81 Prozent auf 19.606,85 Stellen (8:00 MEZ).

3. US-Notenbank Fed entscheidet nach Banken-Kollaps über Leitzins

Im Schatten der jüngsten Turbulenzen im Bankensektor entscheidet die US-Notenbank Fed über ihren weiteren Kurs in der Geldpolitik. Zur Nachricht

4. UBS prüft offenbar Auflösung von Vertrag mit CS-Starbanker Michael Klein

Die UBS will den Vertrag zwischen der von ihr übernommenen Credit Suisse und Michael Klein offenbar nicht akzeptieren. Zur Nachricht 5. Roche und Eli Lilly arbeiten zusammen an der Früherkennung von Alzheimer

Die beiden Pharmakonzerne Roche und bündeln ihre Kräfte in der Alzheimer-Behandlung. Zur Nachricht

6. Varta besorgt sich fast 51 Millionen Euro mit Kapitalerhöhung

Der zuletzt schwächelnde Batteriekonzern Varta hat sich am Kapitalmarkt frisches Geld beschafft. Zur Nachricht

7. GameStop mit überraschendem Quartalsgewinn

Der Videospielehändler GameStop hat am Dienstag nach US-Börsenschluss seine Bilanz zur Einsicht geöffnet. Zur Nachricht

8. Nike vermeldet kräftiges Umsatzplus

Der Sportartikel-Gigant Nike hat die Erlöse im dritten Geschäftsquartal dank starker Nachfrage in Nordamerika und Europa kräftig gesteigert. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben vor US-Zinsentscheid leicht nach

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 74,69 US-Dollar. Das waren 63 Cent weniger als am Vortag.

10. Darum notiert der Euro am Mittwochmorgen stabil

Der Euro hat am Mittwochmorgen stabil unter der Marke von 1,08 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0770 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

