DAX mit Gewinnen erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- US-Notenbank Fed entscheidet am Abend über Leitzins -- Analysten zuversichtlich für Apple 2023 -- UBS und Credit Suisse im Fokus

Am deutschen Aktienmarkt wird am Mittwoch eine Stabilisierung erwartet. Der DAX und der TecDAX zeigen sich zur Wochenmitte vorbörslich in Grün. Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Mittwoch weiter stabilisieren, nachdem er am Vortag eine Erholungsrally erlebt hat. Die in Mitleidenschaft geratenen Banken-Aktien waren unter "Schnäppchenjägern" besonders gesucht. Konjunkturseitig steht am Mittwochabend die Entscheidung der US-Notenbank Fed an, bei der klar wird, ob der Kampf gegen die Inflation weiter verschärft wird. Außerdem stellen die Wirtschaftsweisen ihre aktualisierte Konjunkturprognose für Deutschland vor. Aus Großbritannien stehen zudem die Verbraucherpreise an. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen in Grün erwartet. Der EURO STOXX 50 wird zur Wochenmitte stärker erwartet. An den europäischen Börsen dürfte die Stimmung zur Wochenmitte positiv bleiben. Grund dafür ist, dass die Stabilisierungsmaßnahmen der Zentralbanken und Politik für die a href="/aktien/credit_suisse-aktie">Credit Suisse (CS) und die First Republic Bank Wirkung zeugten und die Sorgen vor einer neuen Finanzkrise nachgelassen haben. Die US-Finanzministerin Janet Yellen erklärte am Dienstag, dass Regierung weiter einspringen könnte, um auch die Anlagen anderer Banken zu schützen, sollten die Aufsichtsbehörden die Gefahr eines Ansturms auf das Bankensystem sehen. Konjunkturseitig steht die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank im Fokus der Anleger, die am Abend veröffentlicht werden soll. Sollte auf eine Erhöhung verzichtet werden, könnte sich dies als kontraproduktiv herausstellen, da dies als möglicher Hinweis auf weitere Probleme im Bankensektor gesehen werden könnte. "Die Fed könnte durch die jüngsten Ereignisse gezwungen sein, bald schon wieder die Geldschleusen weit zu öffnen, um die Banken des Landes zu retten", so Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets laut "Reuters". Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich im Dienstagshandel freundlich. Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,98 Prozent bei 32.561,82 Punkten. Auch der NASDAQ Composite legte zu und gewann schlussendlich 1,58 Prozent auf 11.860,11 Zähler. Eine ausgewachsene Banken- bzw. Finanzkrise wird von Anlegern vor dem Hintergrund der jüngsten Rettungsmaßnahmen als immer weniger wahrscheinlich gesehen. Gerüchte über eine Anhebung der Einlagengarantien durch das US-Finanzministerium - oder gar eine völlige Aufhebung der Begrenzung - stützten den Markt zudem am Dienstag. Die Blicke richteten sich indes auf die US-Notenbank Fed, die am Dienstag ihre zweitägige Sitzung begonnen hat und am Mittwoch den Leitzinsentscheid verkünden wird. "Unsere eigenen US-Volkswirte (...) stimmen mit der Einschätzung überein, dass sich die Fed für 25 Basispunkte entscheiden wird", so Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank laut Dow Jones Newswires. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken