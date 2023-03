Bestechungsvorwürfe gegen zwei Mitarbeiter von Mercedes

Es gehe um zwei Beschuldigte, denen Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr vorgeworfen werde, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Dienstag. Informationen der "Bild", wonach die beiden Mitarbeiter Lieferanten Aufträge zugeschustert und dafür eine Belohnung kassiert haben sollen, bestätigte der Sprecher auf Nachfrage nicht.

Die Durchsuchung habe schon vergangenen Donnerstag stattgefunden, sagte er weiter. Was dabei mitgenommen wurde, sagte er nicht. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) teilte mit: "Wir sind in dem Fall Geschädigte und haben Anzeige erstattet." Der Konzern unterstütze die Behörden und äußere sich nicht weiter zu den laufenden Ermittlungen. Zur Schadenssumme äußerte sich Mercedes nicht. Man könne aber nicht bestätigen, dass es sich um einen der größten Bestechungsfälle im Konzern handle.

STUTTGART (dpa-AFX)

