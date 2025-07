So viele Post-Beschwerden wie noch nie

Werte in diesem Artikel

BONN (dpa-AFX) - Verbraucher haben sich noch nie so häufig über die Deutsche Post (DHL Group (ex Deutsche Post)) und ihre Wettbewerber beschwert wie im ersten Halbjahr 2025. Wie die Bundesnetzagentur auf Anfrage mitteilte, gingen bei ihr 22.981 Beschwerden zu Postdienstleistungen ein und damit 13,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. So hoch war der Halbjahreswert noch nie gewesen, früher war er viel niedriger gewesen: Im ersten Halbjahr 2019 waren es nur rund 8700 Beschwerden gewesen.

Es geht um verspätete, falsch abgegebene oder beschädigte Pakete und Briefe. 89 Prozent der Kritik richtet sich gegen den Marktführer Deutsche Post, der zum DHL-Konzern gehört. Die Post wies unter anderem darauf hin, dass der Anteil der Beschwerden an den Milliarden an zugestellten Sendungen gering sei. Außerdem habe es phasenweise Einschränkungen in den betrieblichen Abläufen gegeben, etwa die Warnstreiks zu Jahresbeginn und Folgen der Hitzewelle im Juni, als das Arbeitspensum reduziert werden musste./wdw/DP/zb