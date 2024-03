10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich kaum verändert

Der DAX dürfte den Mittwochshandel kaum verändert beginnen.

2. Börsen in Asien freundlich

In Tokio notierte der japanische Leitindex Nikkei 225 am Dienstag letztlich 0,66 Prozent fester bei 40.003,60 Punkten. Am heutigen Mittwoch wird dort aufgrund eines Feiertages nicht gehandelt. Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 0,41 Prozent auf 3.075,32 Zähler. Der Hang Seng gewinnt derweil 0,18 Prozent auf 16.559,16 Stellen (7:07 Uhr MEZ).

3. NVIDIA will KI-Halluzinationen lösen

Ein zentrales Problem der Verlässlichkeit von KI-Software wird sich nach Einschätzung von NVIDIA-Chef Jensen Huang durchaus beheben lassen. Zur Nachricht

4. Fed-Zinsentscheid am Abend: Noch keine Zinssenkung erwartet

Die US-Notenbank Federal Reserve dürfte an diesem Mittwoch ihren Leitzins weiter stabil auf hohem Niveau halten. Zur Nachricht

5. Rheinmetall-Chef verkauft Aktien für mehrere Millionen Euro

Der Chef des Rüstungskonzerns Rheinmetall, Armin Papperger, hat nach dem steilen Kursanstieg der vergangenen Monate Aktien für fast 5 Millionen Euro verkauft. Zur Nachricht

6. BioNTech vor Zahlenvorlage

Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech wird heute die Kennzahlen für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2023 vorstellen. Hier geht's zu allen Bilanzen im Überblick

7. Kering erwartet im 1. Quartal Umsatzrückgang wegen Gucci

Der französische Luxusgüterkonzern Kering hat vor einem Umsatzrückgang von rund 10 Prozent im ersten Quartal gewarnt. Zur Nachricht

8. Eckert & Ziegler plant weiteres Wachstum - Dividende sinkt deutlich

Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler peilt 2024 weiteres Umsatzwachstum an. Zur Nachricht

9. Ölpreise knapp unter Viermonatshoch

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit leicht nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,34 auf 83,13 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,13 auf 87,25 Dollar zurückfiel.

10. Euro kaum verändert

Der Euro hat sich am Mittwoch vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen in den USA kaum verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0869 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.