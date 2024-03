Vor Fed-Zinsentscheid: DAX vorbörslich kaum verändert -- Asiatische Börsen in Grün -- Super Micro mit Kapitalerhöhung -- NVIDIA will KI-Halluzinationen lösen -- Chipotle, Rheinmetall im Fokus

Die Woche der Notenbanken wird am Abend in den USA fortgesetzt. Die Federal Reserve wird ihre Leitzinsen voraussichtlich noch nicht ändern. Die Anleger hoffen jedoch auf Hinweise, wann mit der ersten Zinssenkung zu rechnen ist und vor allem, wie stark die Notenbanker im Laufe des Jahres an der Zinsschraube drehen werden.

Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch vorbörslich zurück.

An den europäischen Börsen ist am Mittwoch vorbörslich Zurückhaltung angesagt.

Laut der UBS gab es zuletzt Signale, die ein ideales "Goldlöckchen-Szenario" für die US-Wirtschaft nicht unterstützen. Dies führte dazu, dass das Vertrauen in eine sanfte Landung der US-Wirtschaft bei einigen Anlegern schwindet, so die Schweizer Großbank laut der Deutschen Presse-Agentur. Die Experten betrachten dies jedoch eher als Einflüsse, die das Wachstum der Aktienmärkte lediglich bremsen könnten. Die Aussichten für die US-Wirtschaft bleiben insgesamt positiv.

Einen Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank warteten die Anleger an den New Yorker Börsen zunächst ab. Es wurde am Markt berichtet, dass die Risikobereitschaft der Anleger zumindest vorübergehend abnimmt. Dies zeigte sich nicht nur an den Aktienmärkten, sondern auch bei digitalen Währungen, deren Kurse zeitweise korrigierten.

Der Dow Jones Index ging mit einem Plus von 0,83 Prozent bei 39.110,79 Punkten in den Feierabend. Daneben zeigte sich der NASDAQ Composite zum Handelsende 0,39 Prozent höher bei 16.166,79 Zählern.

zur Wochenmitte tendieren die asiatischen Börsen auf grünem Terrain.

In Tokio notierte der japanische Leitindex Nikkei 225 am Dienstag letztlich 0,66 Prozent fester bei 40.003,60 Punkten. Am heutigen Mittwoch wird dort aufgrund eines Feiertages nicht gehandelt.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 0,41 Prozent auf 3.075,32 Zähler. Der Hang Seng gewinnt derweil 0,18 Prozent auf 16.559,16 Stellen (7:07 Uhr MEZ).

Die Woche der Zentralbanken geht am Mittwoch in Japan und Australien in eine weitere Runde: Vor der anstehenden Zinsentscheidung der USA zeigen sich die Anleger tendenziell jedoch zurückhaltend. Eine Änderung des Leitzinses wird derzeit zwar noch nicht erwartet, aber der Markt hofft auf Signale, wann mit der ersten Zinssenkung zu rechnen ist. In letzter Zeit hatten sich die Erwartungen immer weiter in die Zukunft verschoben.

