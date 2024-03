Marktbericht

Am Dienstag standen die Zeichen am deutschen Aktienmarkt abermals auf Zurückhaltung.

Werte in diesem Artikel

Der DAX startete den Tag auf der Höhe des Vortagesschlusses bei 17.932,18 Punkten. Nach einem Auf und Ab in einer engen Range, gewann das Börsenbarometer letztlich 0,31 Prozent auf 17.987,49 Zähler.

Erst am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex bei 18.039,05 Punkten einen neuen Rekord geknackt. Der Rekord-Schlusskurs liegt aktuell bei 17.965,11 Einheiten.

Woche der Notenbanken: BoJ beendet Negativzins-Phase

In der "Woche der Notenbanken" gab es in Japan den ersten Zinsentscheid. Dabei habe die japanische Zentralbank mit der ersten Erhöhung seit 17 Jahren ihren Rubikon überschritten, kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management. Der Markt nahm die erwartungsgemäße Kehrtwende heraus aus der Negativzinspolitik aber mit leichten Kursgewinnen gelassen hin.

In den USA, Großbritannien und der Schweiz stehen im Wochenverlauf ebenfalls Zinsentscheidungen an.

Alle Augen auf Fed-Ausblick

Spannender wird daher der Ausblick, insbesondere nach den zuletzt negativen Überraschungen bei der Inflationsentwicklung in den USA. Interessant wird es, zu erfahren, wie viele Zinssenkungen die US-Notenbank selbst für das laufende Jahr erwartet. Bislang hat sie drei Senkungen (bzw. 75 Basispunkte) in Aussicht gestellt. Dies entspricht in der Zwischenzeit auch der Markterwartung.

KI-Rally: NVIDIA nach Event im Fokus

Auf Anlegerinteresse stoßen abermals Chipaktien nach der Vorstellung des neuen Blackwell-Graphikchips von NVIDIA. NVIDIA steht im Zentrum der KI-induzierten Hausse im Technologiesektor seit Jahresbeginn. Der Sektor war im US-Handel gefragt. Auslöser war ein Bloomberg-Bericht, wonach sich die Google-Mutter Alphabet in Gesprächen mit Apple befinden soll, um Googles künstliche Intelligenzarchitektur in iPhones zu integrieren.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones Newswires / dpa-AFX