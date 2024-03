DAX vorbörslich leichter -- Asiatische Börsen uneinheitlich -- Fraport macht mehr Gewinn -- Bank of Japan beendet Negativzinspolitik -- E.ON, NVIDIA, Tesla im Fokus

Die deutschen Anleger agieren aktuell wieder etwas vorsichtiger, nachdem der DAX in ungekannte Rekordhöhen aufgestiegen ist. In dieser "Woche der Notenbanken" stehen die geldpolitischen Entscheidungen der Zentralbanken im Fokus der Anleger. In den nächsten Tagen stehen die Zinsentscheide der Zentralbanken in den USA, Großbritannien, und der Schweiz auf der Agenda. Besonders die Fed-Entscheidung am Mittwoch dürfte für frische Impulse sorgen, auch wenn Experten einhellig davon ausgehen, dass die Leitzinsen in den USA noch nicht gesenkt werden.

Die Leitzinsentscheidungen von Fed oder auch der Bank of England werfen ihre Schatten voraus, entsprechend vorsichtig agieren die Anleger derzeit. Nach den starken Kursgewinnen der vergangenen Wochen tue eine Verschnaufpause aber auch gut, heißt es am Markt. Unterdessen flaut die Berichtssaison ab, nur noch wenige Unternehmen haben ihre Bücher noch nicht geöffnet.

An den europäischen Börsen bahnt sich eine etwas schwächere Eröffnung an.

So eröffnete der Dow Jones Index bereits fester und hielt sich auch anschließend moderat im Plus. Er beendete den Handel 0,20 Prozent höher bei 38.790,43 Punkten. Deutlicher legte derweil der NASDAQ Composite zu. Er ging 0,82 Prozent stärker bei 16.103,45 Zählern aus dem Handel, nachdem er zum Start noch deutlicher gestiegen war.

Anleger an den US-Börsen griffen am Montag zu.

Am Dienstag laufen die asiatischen Börsen in verschiedene Richtungen.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,42 Prozent fester bei 39.908,25 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite stellenweise um 0,35 Prozent auf 3.074,04 Zähler. Der Hang Seng verliert daneben 1,06 Prozent auf 16.559,06 Stellen.

Die Bank of Japan verabschiedete sich von negativen Zinsen und hob erstmals seit 2007 die Leitzinsen an - um 10 Basispunkte auf null bis 0,1 Prozent. Auch die unkonventionellen Maßnahmen zur Kontrolle der Zinskurve wurden eingestellt. Der Kauf von Staatsanleihen soll jedoch vorerst weitergehen, während andere Kaufprogramme enden. Die Schritte der Zentralbank wurden größtenteils erwartet, und Marktakteure bescheinigen der Notenbank weiterhin einen eher taubenhaften Grundton, insbesondere da der Leitzinskorridor von null bis 0,1 Prozent weiterhin extrem niedrig bleibt. Aus diesem Grund läuft der japanische Aktienmarkt nach oben, während der Japanische Yen etwas an Wert einbüßt.

Auch in China steht die Geldpolitik im Mittelpunkt, während Anleger auf die Zinsentscheidung der People's Bank of China am Mittwoch warten. Hoffnungen auf eine Zinssenkung zur Ankurbelung der lahmen Konjunktur dürften enttäuscht werden, so der Handel. Die Konjunkturdaten vom Vortag hatten Licht und Schatten gezeigt und sowohl Argumente für als auch gegen eine Zinssenkung geliefert.

