Notenbanken im Fokus

Der Euro hat am Montag im US-Handel leicht nachgegeben.

Die europäische Gemeinschaftswährung Euro kostete zuletzt 1,0870 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0892 (Freitag: 1,0892) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9181 (0,9181) Euro.

Dem Markt fehlte es an Impulsen, da sich viele Investoren vor wichtigen Zinsentscheidungen einiger Notenbanken in dieser Woche mit Engagements zurückhalten. Mit Spannung wird vor allem die Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch erwartet. Zuletzt hatten Preisdaten für Januar und Februar gezeigt, dass der Inflationsrückgang in den USA ins Stocken geraten ist. Weitere Zinsentscheidungen treffen unter anderem die Bank of Japan (BoJ), die Bank of England (BoE) und die Schweizerische Nationalbank (SNB).

NEW YORK (dpa-AFX)