10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vor leicht höherem Start

Auch nach der jüngsten Rekordrally und sechs Tagen in Folge mit Kursgewinnen bleiben Gewinnmitnahmen im DAX wohl kein Thema. Am Mittwoch wird der deutsche Leitindex vorbörlich zeitweise um 0,06 Prozent höher bei 18.396 Punkten erwartet.

2. Börsen in Asien uneinheitlich

Die asiatischen Indizes tendieren zur Wochenmitte mehrheitlich abwärts. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 0,90 Prozent höher bei 40.762,73 Punkten. Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Compositezwischenzeitlich 0,79 Prozent auf 3.008 Punkte. Der Hang Seng notiert unterdessen 0,96 Prozent tiefer bei 16.459 Zählern (MEZ: 07:55).

3. Aroundtown vermeldet Milliardenverlust - Dividende gestrichen

Der Immobilienkonzern Aroundtown hat im vergangenen Jahr einen Milliardenverlust geschrieben. Die Dividende wird, wie schon im Vorjahr, gestrichen, teilte das Unternehmen mit. Für das laufende Jahr peilt das Unternehmen einen geringeren operativen Gewinn an.

4. GameStop meldet schwarze Zahlen - Umsatz jedoch rückläufig

Der Videospiele-Händler GameStop hat am Dienstag nach US-Börsenschluss seine Bilanz für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Im vierten Quartal 2023 belief sich das EPS von GameStop auf 0,21 US-Dollar je Aktie, nachdem die Einzelhandelskette für Computerspiele und Unterhaltungssoftware im Vergleichszeitraum des Vorjahres einen Gewinn von 0,16 US-Dollar je Aktie erzielt hatte.

5. RATIONAL geht in 2024 von stabiler Profitabilität aus

Der Großküchenausstatter RATIONAL rechnet nach der besseren Margenentwicklung im Vorjahr 2024 mit einer stabilen Profitabilität. Die EBIT-Marge soll dieses Jahr nahe der des Vorjahres liegen, erklärte CEO Peter Stadelmann im Zuge der Bekanntgabe ausführlicher Geschäftszahlen für 2023.

6. Merck-Aktie profitiert von FDA-Zulassung für Sotatercept

Die Genehmigung eines mit hohen Erwartungen verknüpften Medikaments hat den Aktienkurs des US-Pharmakonzerns Merck & Co im nachbörslichen Handel angetrieben. Die Papiere sprangen nach der Veröffentlichung durch die US-Gesundheitsbehörde FDA am Dienstag im nachbörslichen NYSE-Handel um vier Prozent nach oben.

7. Telefonica Deutschland bald nicht mehr an der Börse? Annahme des Delisting-Kaufgebots empfohlen

Vorstand und Aufsichtsrat der Telefónica Deutschland Holding empfehlen gemeinsam die Annahme des öffentlichen Delisting-Erwerbsangebots der spanischen Muttergesellschaft Telefonica. Die Spanier bieten 2,35 Euro je Telefónica-Deutschland-Aktie.

8. SÜSS MicroTec rechnet dank KI-Boom mit überraschend viel Geschäft

Der Halbleiterindustrie-Ausrüster SÜSS MicroTec erwartet im laufenden Jahr dank eines rekordhohen Auftragsbestands überraschend viel Erlös. So soll der Umsatz auf 340 bis 370 Millionen Euro steigen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Garching mitteilte.

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise präsentieren sich am Mittwochmorgen mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,64 auf 80,98 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,66 auf 84,97 Dollar zurückfiel.

10. Euro stabil

Der Euro hat sich zur Wochenmitte zunächst kaum verändert. Am Mittwochmorgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0825 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0855 Dollar festgesetzt.