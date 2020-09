Was Sie zum Wochenauftakt an der Börse wissen müssen

Der DAX notiert rund eine Stunde vor dem Startschuss am Montag etwas tiefer bei zeitweise 13.057,50 Punkten.

2. Aktienmärkte in Asien im Minus - Japan im Feiertag

Auf dem chinesischen Aktienmarkt geht es am Montag abwärts: Der Shanghai Composite verliert 0,33 Prozent auf 3.327,02 Stellen. In Hongkong verzeichnet der Hang Seng derweil ein Minus von 1,09 Prozent auf 24.188,70 Zähler (Stand: 7:30 Uhr MESZ).

3. Gewinnwarnung: United Internet muss Prognose senken - Telefonica verlangt mehr für Netznutzung

Der Internet- und Telekomkonzern United Internet hat wegen der Preisforderungen des Konkurrenten Telefónica Deutschland für die Nutzung dessen Mobilfunknetzes die Prognose für den operativen Gewinn gesenkt. Zur Nachricht

4. Weitere Investoren fordern mit Diesel-Klagen Millionen von Daimler

Anleger haben im Zusammenhang mit der Dieselaffäre weitere Millionenklagen gegen den Autobauer Daimler eingereicht. Zur Nachricht

5. VW-Chef: Schärfere CO2-Vorgaben führen zu mehr Arbeitsplatzverlusten

Volkswagen-Chef Herbert Diess fürchtet zusätzliche Insolvenzen und Arbeitsplatzverluste in der Autoindustrie, wenn die EU-Kommission die CO2-Vorgaben für die Autobauer verschärfen sollte. Zur Nachricht

6. Deutsche Post-Beschäftigte setzen Warnstreiks vor nächster Tarifrunde fort

Vor den nächsten Tarifgesprächen bei der Deutschen Post an diesem Montag haben Beschäftigte am Samstag erneut in mehreren Bundesländern die Arbeit niedergelegt. Zur Nachricht

7. LVMH beantragt Erlaubnis für Tiffany-Kauf bei EU

Der Luxusgüterkonzern LVMH hat die kartellrechtliche Erlaubnis für den Kauf der US-Edeljuwelierkette Tiffany bei der Europäischen Kommission beantragt. Zur Nachricht

8. Tesla-Aktie: Brandenburg lässt Termin für mögliche Tesla-Genehmigung offen

Der Bau der Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin schreitet schnell voran - der Zeitpunkt für eine endgültige Genehmigung vom Land ist aber noch offen. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Der Ölpreise sind am Montag mit leichten Abschlägen in die neue Handelswoche gegangen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 42,95 US-Dollar.

10. Euro steigt

Der Euro hat zu Wochenbeginn etwas zugelegt und kostete 1,1870 US-Dollar.

