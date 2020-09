Der DAX notiert rund eine Stunde vor dem Startschuss am Montag etwas tiefer bei zeitweise 13.057,50 Punkten. Für den TecDAX dürfte es ähnlich zugehen.

Am Montag zeichnen sich Verluste ab.

Anleger an den europäischen Aktienmärkten lehnten sich am Freitag nicht so sehr aus dem Fenster.

Der EuroSTOXX 50 notierte zum Handelsbeginn 0,04 Prozent schwächer bei 3.315,30 Punkten und bewegte sich auch anschließend in engen Bahnen, bevor es dann noch klar ins Minus ging. So verabschiedete er sich mit einem Abschlag von 0,99 Prozent bei 3.283,69 Stellen in den Feierabend.

An frischen Impulsen mangelt es. Gewisse Nachwirkungen könnten nach dem Großen Verfalls vom Freitag zu spüren sein. Anleger behalten die Entwicklung der weltweiten Zahlen an Corona-Infizierten im Auge., der Terminkalender ist währenddessen mau.

