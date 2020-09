GRENKE-Aktie knickt ein: GRENKE gibt weitere Prüfung in Auftrag - Gründer lässt AR-Mandat ruhen

Der MDAX -Konzern kündigte an, das in der Kritik stehende Franchise-System des Unternehmens unabhängig prüfen zu lassen. Auch eine Integration in den Konzern werde erwogen. Unternehmensgründer Wolfgang GRENKE lasse sein Aufsichtsratsmandat unterdessen ruhen, um Interessenskonflikte zu vermeiden.

GRENKE hatte am Freitag bereits mitgeteilt, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, die bei dem Konzern seit drei Jahren die Bilanzen prüft, mit einem Sondergutachten beauftragt zu haben. Dabei soll es darum gehen, die Substanz des Geschäfts zu belegen und die Vorwürfe von Viceroy Resarch endgültig zu wiederlegen.

Bei der weiteren Prüfung durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, soll es um die Marktüblichkeit der Übernahmen von Franchise-Unternehmen gehen, die bei GRENKE gängig sind, und deren Vorteilhaftigkeit für den Konzern gehen.

GRENKE will jetzt auch prüfen, ob das Franchise-System insgesamt in den Konzern integriert wird und sich der Konzern früher als bisher an den Franchise-Partnern beteiligt. Bisher beteiligen sich Finanzinvestoren zunächst an den Franchise-Unternehmen. Als ein solcher tritt auch die CTP Handels- und Beteiligungs GmbH auf, die sich seit Januar im Besitz des GRENKE-Unternehmensgründers, Großaktionärs und stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Wolfgang GRENKE befindet.

Der hat nach Unternehmensangaben nun angeboten, dass der Konzern die von der Gesellschaft CTP gehaltenen Beteiligungen an den Franchise-Unternehmen übernimmt.

An dem bisherigen Grundprinzip der Erschließung neuer Märkte durch Gründung von Franchise-Unternehmen durch ehemalige Mitarbeiter und deren spätere Übernahme wolle GRENKE festhalten, sagte die Vorstandsvorsitzende Antje Leminsky laut Mitteilung. GRENKE wolle "aber in Zukunft jeglichen Anschein von Interessenkonflikten vermeiden".

Bis die Vorwürfe etwaiger Interessenskonflikte ausgeräumt sind, lässt Wolfgang GRENKE sein Aufsichtsratsmandat mit sofortiger Wirkung ruhen, ebenso sein Aufsichtsratsmandat bei der GRENKE Bank und sein Verwaltungsratsmandat bei der Schweizer Grenkeleasing AG.

Wie der Konzern weiter mitteilte, bekennt sich die Familie Grenke dazu, ihr Aktienpaket von 40,84 Prozent an der GRENKE AG langfristig zu halten.

Der Konzern hat die Anfang vergangener Woche veröffentlichten Anschuldigungen von Viceroy Resarch, hinter der der britische Investor Fraser Parring steht, zurückgewiesen. Viceroy bemängelt unter anderem die Intransparenz des Franchise-Systems.

