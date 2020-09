Post und Verdi starten dritte Runde der Tarifverhandlungen - Post-Aktie tiefrot

Vorgesehen sind zwei Tage, die Deutsche Post will erstmals ein konkretes Angebot vorlegen. Deutsche-Post-Personalvorstand Thomas Ogilvie hatte nach Ende der zweiten Verhandlungsrunde für die dritte Runde ein "unterschriftsreifes Angebot" in Aussicht gestellt.

Gerechnet wird frühestens mit einem Ergebnis am Dienstagabend, da die Vorstellungen wohl weit auseinander liegen. Die Gewerkschaft hat in den vergangenen zwei Wochen an sechs Tagen zu Warnstreiks aufgerufen, um ihre Forderungen zu untermauern.

Verdi fordert für die Tarifbeschäftigten eine lineare Lohnerhöhung von 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Zudem sollen die Auszubildenden und Dual-Studierenden eine monatliche Erhöhung um 90 Euro bekommen und die Postzulage für die verbeamteten Post-Beschäftigten fortgeschrieben werden.

Während der Gespräche werde die Gewerkschaft nicht zu Warnstreiks aufrufen, sagte ein Verdi-Sprecher. Am Samstag, dem sechsten und vorerst letzten Tag mit Warnstreiks, beteiligten sich nach Auskunft von Verdi 5.700 Beschäftigte. Bis Samstagmittag nahmen der Deutschen Post zufolge 4.300 Beschäftigte an den Warnstreiks teil, betroffen gewesen seien etwa 290.000 Pakete und rund 2,6 Millionen Briefe, also weniger als 5 Prozent der an Samstagen üblichen Menge.

Insgesamt haben in den vergangenen zwei Wochen an sechs Streiktagen nach Gewerkschaftsangaben rund 22.000 Mitarbeiter des Bonner Logistikkonzerns an den Warnstreiks teilgenommen.

Die Aktien der Deutschen Post geben am Nachmittag auf XETRA 4,06 Prozent auf 37,79 Euro nach.

DJG/uxd/smh

FRANKFURT (Dow Jones)

Werbung

Bildquellen: Deutsche Post