DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Mittwochmittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 38,73 EUR.

Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 38,73 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 38,69 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,83 EUR. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 245.662 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,96 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 20,06 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,89 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,69 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 30.04.2025. Das EPS lag bei 0,68 EUR. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20,81 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,25 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2025 terminiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 05.08.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,06 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Aktienempfehlung DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Deutsche Post und Deutsche Telekom haben noch Tausende Beamte - Aktien steigen

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Verlust hätte ein DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor einem Jahr eingefahren