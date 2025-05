DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gewinnt am Vormittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 39,05 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 39,05 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 39,19 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,16 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 40.732 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 44,27 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 13,37 Prozent zulegen. Bei 30,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,72 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,89 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,69 EUR.

Am 30.04.2025 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,68 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,63 EUR in den Büchern gestanden. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,81 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,25 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 05.08.2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,06 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

