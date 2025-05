DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagnachmittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 39,10 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 39,10 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,27 EUR an. Mit einem Wert von 39,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 657.272 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,27 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 13,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 30,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 20,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2024 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,89 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,69 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 30.04.2025. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 20,81 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,25 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 05.08.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2025 3,06 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

