DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 38,78 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 38,78 EUR ab. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sank bis auf 38,73 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,83 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 53.928 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 14,16 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,96 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,89 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,69 EUR an.

Am 30.04.2025 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 20,81 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,25 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,76 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 05.08.2025 erwartet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 05.08.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,06 EUR in den Büchern stehen haben wird.

