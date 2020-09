Goldmans M&A-Veteranen machen der nächsten Generation Platz - Goldman Sachs-Aktie tiefer

Folgen FACEBOOK EMAIL DRUCKEN

Goldman Sachs vollzieht im wichtigen Geschäft mit Fusionen und Übernahmen einen Generationswechsel. Stephan Feldgoise in New York sowie Mark Sorrell in London werden die Abteilung der Bank übernehmen, die im Vergleich zu denen der Wettbewerber der Wall Street die größte und für den Ruf von Goldman Sachs als führender Finanzkonzern zugleich der Schlüssel ist.