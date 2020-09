Steht bei Amazon eine Versandrevolution an?

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.475,50 EUR

Der Online-Versandhändler Amazon arbeitet schon seit geraumer Zeit an einer Lieferung per Drohne. Was in den letzten Jahren meist als kühnes Vorhaben abgestempelt wurde, könnte nun Wirklichkeit werden. Wie die New York Times berichtet, hat die US-amerikanische Bundesluftfahrtverwaltung FAA nun eine notwendige Erlaubnis für die Lieferung per Drohne erteilt.

Paketlieferung per Amazon-Drohne

Eine möglichst kurze Lieferzeit auf der "letzten Meile" ist für Unternehmensgründer Jeff Bezos eines der Hauptziele beim Versandhändler Amazon. Diese könnte mit dem Versand per Drohen auf rund 30 Minuten schrumpfen und würde Amazon somit zur unangefochtenen Nummer eins in Bezug auf die Lieferzeit machen.

Bereits 2013 ging Bezos mit den Plänen einer Drohnenlieferung an die Öffentlichkeit. Sieben Jahre später könnte es nun soweit sein. Wie Amazon laut New York Times mitteilte, sei das Zertifikat der FAA ein "wichtiger Schritt" und man werde weiter an der Entwicklung dieser Technologie arbeiten und sie testen.

Auch David Carbon, der Vizepräsident der Amazon-Marke Prime Air, in der das Drohnenlogistikprogramm gebündetlt ist, zeigte sich erfreut über die Zulassungsbescheinigung. In einer Mitteilung von Amazon sagte er, dass die Zertifizierung "das Vertrauen der FAA in die Betriebs- und Sicherheitsverfahren von Amazon für einen autonomen Drohnen-Lieferservice zeigt, der eines Tages weltweit liefern wird." Einen genauen Starttermin, nannte das Unternehmen allerdings nicht.

Erste Drohnenlieferung bereits 2016

Erst im letzten Jahr stellte Amazon eine verbesserte Version seiner Prime-Air-Drohne in Las Vegas vor. Sie soll eine Flugdistanz von bis zu 24 Kilometern zurücklegen und dabei eine Last von bis zu 2,3 Kilogramm transportieren können. Außerdem sollen die Fluggeräte in der Lage sein, vollkommen autonom auf Menschen, Tiere, Stromleitungen oder Wäscheleinen reagieren zu können.

Bereits 2016 gelang es Amazon in Großbritannien eine Lieferung per Drohne erfolgreich zu absolvieren.

First-ever #AmazonPrimeAir customer delivery is in the books. 13 min-click to delivery. Check out the video: https://t.co/Xl8HiQMA1S pic.twitter.com/5HGsmHvPlE - Jeff Bezos (@JeffBezos) December 14, 2016

Laut Bezos benötigte die Drohne für rund drei Kilometer eine Lieferzeit von 13 Minuten. Der Inhalt der Lieferung bestand aus einer Fire TV-Box sowie einer Tüte Popcorn.

