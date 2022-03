Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX gibt rund eine Stunde vor Handelsstart 0,49 Prozent auf 14.343 Punkte ab.

2. Börsen in Fernost geben nach

In Japan ruht der Handel am Montag feiertagsbedingt. In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei am Freitag um 0,65 Prozent höher bei 26.827,43 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil zum Wochenstart 0,11 Prozent auf 3.247,48 Punkte. Dee Hang Seng in Hongkong verbucht derweil ein Minus von 0,97 Prozent auf 21.205,54 Stellen.

3. Porsche-Aktie: Porsche SE stockt Dividende deutlich auf - Gespräche mit Apple über mögliche Kooperation geführt

Die Porsche Automobil Holding SE will die Dividende für das Geschäftsjahr 2021 auf 2,56 Euro (Vorjahr: 2,21 Euro) je Vorzugsaktie und auf 2,554 Euro (Vorjahr: 2,204 Euro) je Stammaktie erhöhen. Zur Nachricht

4. SAP-Aktie: SAP-Finanzvorstand verlässt Unternehmen 2023

Der Software-Konzern SAP muss sich im kommenden Jahr einen neuen Finanzvorstand suchen. Zur Nachricht

5. DAX-Umstellung: Erster Tag von Daimler Truck und Hannover Rück im deutschen Börsenbarometer

Daimler Truck startet in der DAX-Familie durch. Nachdem der im Dezember vom ehemaligen Daimler-Konzern abgespaltene Lkw-Bauer im Februar in den MDAX aufgenommen wurde, ist er jetzt in die erste Börsenliga aufgestiegen. Zur Nachricht

6. Deutsche Bank-Aktie: Sewing warnt davor zu früh neue Sanktionen gegen Russland zu verhängen

Der Vorstandschef der Deutschen Bank, Christian Sewing, warnt davor, zu früh neue Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Zur Nachricht

7. Tesla-Aktie: Brandenburg sieht keine Hindernisse für Start von Tesla-Fabrik in Grünheide

Die Elektroautofabrik von Tesla in Grünheide bei Berlin kann nach Ansicht der Brandenburger Landesregierung aus aktueller Sicht wie geplant am Dienstag starten. Zur Nachricht

8. Aramco-Aktie: Saudi Aramco hat Gewinn 2021 mehr als verdoppelt

Der Ölkonzern Saudi Aramco hat seinen Gewinn im vergangenen Jahr dank der kräftigen Erholung der Ölpreise mehr als verdoppelt. Zur Nachricht

9. Goldpreis: Leichter Verkaufsdruck an den Terminmärkten

Erstmals seit fünf Wochen hat sich an den Terminmärkten der Optimismus der Großspekulanten (Non-Commercials) reduziert. Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 3,90 auf 1.925,40 Dollar pro Feinunze.

10. Euro stabil

Der Euro hat sich am Montag trotz leichter Verluste über der Marke von 1,10 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1040 Dollar und damit etwas weniger als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1008 Dollar festgesetzt.

