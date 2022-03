Ukraine-Krieg im Ticker: DAX vor niedrigerem Start -- Chinas Börsen tiefer -- Saudi Aramco hat Gewinn 2021 mehr als verdoppelt -- Porsche SE stockt Dividende deutlich auf -- Tesla, Salzgitter im Fokus

VW-Tochter AUDI will Kompaktmodelle bis 2027 als Elektroautos anbieten. Deutsche Bank-Chef Sewing warnt davor zu früh neue Sanktionen gegen Russland zu verhängen. S&P stuft Stellantis-Rating auf 'BBB' hoch. Oliver Burkhard neuer CEO von thyssenkrupp Marine Systems. SAP-Finanzvorstand verlässt Unternehmen 2023.

Anleger in Deutschland dürften am Montag mit Vorsicht agieren. Der DAX zeigt sich vorbörslich im Minus. Der TecDAX dürfte sich ebenfalls schwächer präsentieren. Der Ukraine-Krieg drückt weiterhin auf die Stimmung der Anleger. Es sieht bislang nicht so aus, als könne bald eine Waffenruhe erreicht werden. Darüber hinaus werden am heutigen Montag einige Indexänderungen wirksam. So sind ab sofort Daimler Truck sowie Hannover Rück im deutschen Leitindex.





Die europäischen Märkte dürften sich zum Wochenstart abwärts bewegen. Der EuroSTOXX 50 wird leichter erwartet. Der Ukraine-Krieg bestimmt weiter das Geschehen an den europäischen Börsen. Dabei gibt es wenig positives zu berichten, weiterhin scheint eine baldige Waffenruhe nicht absehbar. Darüber hinaus belastet die angespannte Corona-Situation in China, die zu Lockdowns in zahlreichen Städten führt.





Die US-Börsen konnten vor dem Wochenende Gewinne verbuchen. Der Dow Jones startete kaum verändert in die Sitzung. Anschließend fiel er auf rotes Terrain zurück, wechselte im Verlauf jedoch das Vorzeichen und ging schließlich 0,8 Prozent höher bei 34.755,00 Punkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite gab zum Start noch nach, kletterte dann aber schon bald ins Plus und legte letztlich deutlich auf 13.893,84 Zähler zu (+2,05%). Vor dem Wochenende trotzten die US-Börsen Hinweisen auf künftig noch stärker steigende US-Zinsen und fehlenden Verhandlungsfortschritten im Russland-Ukraine-Konflikt. Vor dem Wochenende sprachen sich ranghohe Vertreter der US-Notenbank für eine rasche Straffung der amerikanischen Geldpolitik aus. Derweil liefen zum großen Verfallstag an vielen Börsen Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien aus, was häufig zu größeren Kursschwankungen führt. Auf Konjunkturseite haben sich die Aussichten in den USA im Februar aufgehellt. Wie das private Forschungsinstitut Conference Board am Freitag mitteilte, legte der Sammelindex der wirtschaftlichen Frühindikatoren um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat zu - Volkswirte hatten bereits mit dieser Entwicklung gerechnet.