Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte nach einer turbulenten Vorwoche am Montag ohne große Ausschläge starten.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio gibt der japanische Leitindex Nikkei gegen 08:00 MESZ um 1,11 Prozent auf 25.673,64 Punkte nach.

Für den Shanghai Composite geht es derweil um marginale 0,07 Prozent auf 3.319,00 Zähler nach oben. Der Hang Seng zeigt sich 0,11 Prozent fester bei 21.098,47 Einheiten.

3. BVB-Aktie: BVB hat offenbar Interesse an Ex-Frankfurter Haller

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund soll nach übereinstimmenden Medienberichten an einer Verpflichtung von Sébastian Haller von Ajax Amsterdam interessiert sein. Zur Nachricht

4. Sonos-Aktie: Gratis-Lautsprecher durch Versandfehler in den USA

Ein Fehler im Versandsystem kommt den Lautsprecher-Anbieter Sonos teuer zu stehen. Zur Nachricht

5. Credit Suisse-Aktie: Offenbar millionenschwerer Rechtsfall im Anmarsch

Die Credit Suisse sieht sich mit einem neuen millionenschweren Rechtsfall konfrontiert. Zur Nachricht

6. BioNTech, Pfizer & Moderna: Empfehlung der US-Gesundheitsbehörde für Corona-Impfungen für kleine Kinder

Nach einem Beratergremium der US-Arzneimittelbehörde FDA hat sich auch die Gesundheitsbehörde CDC für den Einsatz von Coronavirus-Impfstoffen bei Kindern im Alter zwischen sechs Monaten und fünf Jahren ausgesprochen. Zur Nachricht

7. Bayer-Aktie: Erneute Überprüfung von Glyphosat durch EPA - Bayer gewinnt weiteren Prozess

Die US-Umweltbehörde EPA ist von einem Berufungsgericht angewiesen worden, die Gesundheitsrisiken von Glyphosat erneut zu überprüfen. Zur Nachricht

8. TotalEnergies steigt bei Wasserstoff-Projekt in Indien ein

Der französische Mineralölkonzern TotalEnergies steigt in Indien in ein Großprojekt zur Produktion von klimaneutralem Wasserstoff ein. Zur Nachricht

9. Ölpreise kaum bewegt

Die Ölpreise haben sich zu Beginn der Woche zunächst kaum von der Stelle bewegt. Starke Impulse blieben am Montagmorgen zunächst aus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete im frühen Handel 113,07 US-Dollar. Das waren fünf Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls geringfügig auf 109,42 Dollar.

10. Euro startet mit Gewinnen in die Woche

Der Euro ist am Montag mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Er profitierte von dem durch die Bank schwächeren US-Dollar. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0525 Dollar und damit etwas mehr als vor dem Wochenende.

