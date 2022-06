Ukraine-Krieg im Ticker: Asiens Börsen uneinheitlich -- TotalEnergies steigt bei Wasserstoff-Projekt ein -- Offenbar millionenschwerer Rechtsfall bei Credit Suisse im Anmarsch -- Bayer im Fokus

Vor dem Wochenende wagte der DAX einen Erholungsversuch.

Der DAX stieg mit einem Plus in den Handel ein und legte dann weiter zu. Zeitweise schaffte er es über die Schwelle von 13.200 Punkten, musste einen Teil seiner Gewinne im Laufe des Nachmittags jedoch wieder abgeben und verabschiedete sich schließlich 0,67 Prozent stärker bei 13.126,26 Zählern ins Wochenende. Der TecDAX bewegte sich zum Start fester und vergrößerte seine Gewinne im Verlauf ebenfalls deutlich. Bis zum Handelsende konnte er um 1,11 Prozent auf 2.823,55 Zähler zulegen.

Am Vortag wurde der deutsche Leitindex von Ankündigungen einiger Notenbanken, den Leitzins anzuheben, tief ins Minus gerissen. Dabei kam das Börsenbarmeter der runden Marke von 13.000 Punkten gefährlich nahe. Entgegen des Trends bleibt die Bank of Japan aber bei ihrer Niedrigzinsstrategie, wie am Freitag bekannt wurde. Eine Gegenbewegung am Aktienmarkt sei deswegen aber noch nicht auszumachen, hieß es von Marktbeobachtern. "Das Geld wird global teurer, und es hat noch einen weiten Weg vor sich", zitierte die Deutsche Presse-Agentur Experten der niederländischen Bank ING.

Darüber hinaus liefen Futures und Optionen auf Indizes sowie Optionen auf einzelne Aktien aus. Am "Hexensabbat" schwanken die Aktienkurse daher in der Regel stark, weil Investoren die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen.

