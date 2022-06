Künstler nutzen Solana-Blockchain vermehrt für NFT-Verkäufe - und sorgen für Ungleichgewicht

• Transkaktionsvolumen steigt, durchschnittliche Verkaufspreise sinken• Der größte NFT-Marktplatz OpenSea integriert die Solana-Blockchain• Deutlicher Überhang bei den Verkäufern

Ob dieser Einbruch temporär oder gar dauerhaft ist, lässt sich natürlich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Auch auf der Solana-Blockchain spiegelt sich dieser Trend zum Teil wider. Was aber vor allem beim Blick auf die von CryptoSlam zur Solana-Blockchain zusammengestellten Zahlen und Graphiken auffällt, ist, dass sich in Relation aktuell sehr viel mehr Verkäufer als Käufer auf den NFT-Marktplätzen tummeln.

Für Mai 2022 stehen 173.971 Käufer 1.196.937 Verkäufern gegenüber. Dieses Verhältnis war im August 2021 noch anders: Damals kamen auf 14.988 Käufer 15.145 Verkäufer. Im Mai waren also fast sieben Mal so viele Verkäufer wie Käufer vertreten. Dies zeigt sich auch in den durchschnittlichen Verkaufspreisen: Lagen diese im August 2021 noch bei 2.440,97 US-Dollar, sind sie im Mai 2022 hingegen auf 213,80 US-Dollar gesunken. Insgesamt wurden im Mai 2022 NFT-Kunstwerke für 262.405.867,99 US-Dollar verkauft, im Vergleich zu einem Gesamtvolumen der Verkäufe von 164.540.898,79 US-Dollar im August 2021.

OpenSea: Der größte NFT-Markplatz integriert die Solana-Blockchain

Einen sprunghaften Anstieg an Verkäufern verzeichnet die Solana-Blockchain von April mit 398.304 Verkäufern auf fast 1,2 Millionen im Mai. Dies ist darauf zurückzuführen, dass OpenSea, der größte NFT-Marktplatz, Solana in seine Plattform integriert hat. Für Ethereum wird die Solana-Blockchain nun zu einem ernsthafteren Konkurrenten, da sie nun einer breiteren Basis an Nutzern zur Verfügung steht.

Im Gegensatz zur Ethereum-Blockchain fallen auf Solana keine Gas Fees an, und die Solana Blockchain ist auch mit dem Proof-of-Stake-Verfahren deutlich energieeffizienter. Die Transaktionen auf Solana sind mit über einer Million innerhalb eines Monats auf einem Allzeithoch.

Zukunftschancen

In den letzten Monaten musste die Solana-Blockchain mehrmals neu gestartet werden und fiel für Stunden aus, was Experten an der Funktionsfähigkeit der Blockchain zweifeln lässt. Anfang Mai kam es zu einem extrem hohen Transaktionsvolumen, einem regelrechten Daten-Tsunami, der auf den NFT-Mint-Versuch "Candy Machine" zurückzuführen war. Schlagzeilen machte jüngst auch die World-of Solana Community, die nach einem Hacker-Angriff auf 109 Wallets die gestohlenen NFTs zurückholte.

NFTs sind derzeit noch nicht in der breiten Öffentlichkeit angekommen, daher lässt sich schwer sagen, ob, wo und wie dieses neue Konzept den breiten Markt erreichen wird. Eventuell bietet das Überangebot an NFT-Anbietern auch die Chance, wirklich wertvolle NFT-Projekte zu identifizieren, so nft now in einer optimistischen Einschätzung des Marktes. Mittels der Solana-Blockchain können sich immer mehr Künstler im NFT-Bereich engagieren, ohne die umweltbelastenden Proof-of-Work-Verfahren anderer Blockchains.



