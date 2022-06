Hacker reingelegt: World of Solana-Community holt sich gestohlene NFTs zurück

• Hacker klaut 25 World of Solana-NFTs• Community plant dem Hacker eine Falle zu stellen• Alle geklauten NFTs können an ihren rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden

Hacker verschafft sich Zugriff auf 109 Wallets

Das sich Hacker mittels Phishing-Betrug Zugriff auf fremde Wallets verschaffen, um diese leer zu räumen, ist lange kein Einzelfall mehr. Meist haben Betroffene dann nur wenig Chancen, an ihre verlorenen NFTs oder Kryptos zurückzukommen. Erst kürzlich wurde, wie World of Solana auf Twitter berichtet, der Discord-Kanal des kettenübergreifendes Spielentwicklungsstudios Unchained NFT gehackt. Dabei gelang es dem Hacker, sich Zugriff auf 109 Wallets von Community-Mitgliedern zu verschaffen und diese leerzuräumen, was zu einem Gesamtverlust von 6.700 US-Dollar (150 SOL) und dem Diebstahl von 25 World of Solana-NFTs führte. Bei drei der gestohlenen NFTs soll es sich außerdem um solche gehandelt haben, die zu den Top 100 gehören.

Die Community stellt dem Hacker eine Falle

Das wollte die Community jedoch nicht auf sich sitzen lassen. Deshalb heckten die Mitglieder @QuantMaven, @AngelaTNFT und @cryptosile zusammen mit World of Solanas Entwicklungspartner CyberFrogsNFT einen Plan aus, um die NFTs zurückzuholen. Um dem Hacker eine Falle zu stellen, setzte das Team die Lizenzgebühren auf 98 Prozent fest - in der Regel liegen die Lizenzgebühren bei fünf Prozent - und bat die Community, den wichtigsten NFT-Marktplatz von Solana, Magic Eden, im Auge zu behalten.

25 NFTs zurückgeholt

Nur zwei Tage später gab der Hacker die 25 gestohlenen NFTs auf der Marktplatz Magic Eden zur Auktion frei. Der Community gelang es, 15 der gelisteten NFTs zu ersteigern, die restlichen zehn wurden gesnipt. Nachdem der Sniper jedoch darauf aufmerksam gemacht wurde, dass es sich bei den zehn NFTs um Diebesgut handelt, willigte er ein zu kooperieren und die 25 NFTs konnten an ihren rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden.

"Die Moral von der Geschichte ist, immer eine Burner-Wallet zu benutzen und bei der Münzprägung vorsichtig zu sein. Dies ist das zweite Mal, dass unsere Gemeinschaft betrogene NFTs zurückerhalten hat. Unsere Gemeinschaft ist klein, aber gemeinsam sind wir sehr stark!", beendet World of Solana den Twitter-Thread.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sergei Elagin / Shutterstock.com, Aleksandra Sova / Shutterstock.com