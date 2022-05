Phishing-Betrug auf Twitter: Hacker nutzen Twitter-Account von NFT-Künstler Beeple

• Beeple ist einer der bekanntesten NFT-Künstler weltweit• Hacker nutzen Beeples Twitter-Account um Follower zu bestehlen• Follower wurden um rund 438.000 US-Dollar betrogen

Wer ist Beeple?

Beeple oder auch Beeple Crap, der mit bürgerlichem Namen Mike Winkelmann heißt, ist ein Grafikdesigner aus Charleston, South Carolina. Laut eigener Website ist Beeple in einer Vielzahl von digitalen Arbeitsbereichen tätig, darunter Kurzfilme, Creative Commons VJ Loops, Everydays und VR- und AR-Arbeiten. Unteranderem arbeitete Beeple auch an Konzertvisuals für große Musiker wie zum Beispiel Justin Bieber, Katy Perry, Nicki Minaj, Eminem und Zedd. Außerdem ist er Mitgründer und Teilnehmer der "everyday"-Bewegung in der 3D-Grafik. Im Zuge dessen erstellt er seit mehr als zehn Jahren jeden Tag ein Bild und stellt es online, ohne einen einzigen Tag zu verpassen. Darüber hinaus ist Beeple einer der bekanntesten NFT-Künstler der Welt.

Werbung Kryptomärkte mit starker Korrektur! Spekulative Anleger handeln jetzt mit Hebeln rund um die Uhr. Jetzt handeln Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Phishing-Scam auf Twitter

Nun wurden Beeple und seine Twitter-Follower Opfer eines Phishing-Scams. Wie Forbes berichtet, hackten am 22. Mai Cyberkriminelle den Twitter-Account des NFT-Künstlers. Die Hacker sollen wohl mehrere Stunden lang Zugang zu dem Account gehabt haben. In dieser Zeit änderten die Hacker die Twitter-Bio des Künstlers, um eine Verlosung für eine gefälschte Kollektion mit dem Modelabel Louis Vuitton zu bewerben - mit dem Beeple bereits 2019 zusammenarbeitete -, und posteten zwei Nachrichten mit Links, die die Follower in Wirklichkeit zu gefälschten Internetseiten führten, auf denen ihnen Kryptowährungen entwendet wurden. Beeple selbst bestätigte den Hacker-Angriff in einem Tweet, nachdem er wieder vollen und alleinigen Zugriff auf seinen Twitter-Account hatte. "Igitt, das war eine lustige Art aufzuwachen. 😫Twitter wurde gehackt, aber wir haben jetzt die Kontrolle. Vielen Dank an @garyvee 'a Team für schnelle Hilfe!!!!", heißt es in dem Post.

Stay safe out there, anything too good to be true IS A FUCKING SCAM.



And as side note, there will never be a SURPRISE MINT I mention one time in one place starting at 6am Sunday morning. 🤦‍♂️ - beeple (@beeple) May 22, 2022

Außerdem warnte er seine Follower in einem Kommentar: "Bleibt sicher da draußen, alles, was zu schön ist, um wahr zu sein, ist ein verdammter Betrug."

Follower verlieren fast eine halbe Million US-Dollar

Für Follower hatte der Hacker-Angriff auf Beeples Account unschöne Folgen: Durch Klicks auf den Phishing-Link im ersten Tweet der Hacker erbeuteten die Kriminellen laut Forbes insgesamt etwa 36 Ether oder 73.000 US-Dollar. Über den Phishing-Link im zweiten Hacker-Tweet wurden den Beeple-Follower verschiedene Kryptowährungen und NFTs im Wert von insgesamt 365.000 US-Dollar aus den Wallets gezogen. Insgesamt sollen die Cyberkriminellen mit dieser Phishing-Attacke Kryptowährungen und NFTs im Wert von rund 438.000 US-Dollar erbeutet haben.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Twitter Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Twitter Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Twitter

Bildquellen: BeeBright / Shutterstock.com, GlebSStock / Shutterstock.com