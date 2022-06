Bitcoin & Co. fallen weiter: Kryptokurse am Vormittag

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 09:41 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin -3,22 Prozent auf 18.408,97 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 19.021,82 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 09:40 steht ein Minus von -1,71 Prozent auf 114,74 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 116,73 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergab. Ethereum sinkt -3,08 Prozent auf 963,21 US-Dollar, nach 993,84 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Litecoin-Kurs um -0,34 Prozent auf 47,06 US-Dollar. Am Vortag standen noch 47,22 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird Ripple bei 0,3050 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -1,11 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,3084 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für Cardano bergab. Um 09:40 steht ein Minus von -1,80 Prozent auf 0,4489 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Cardano-Kurs noch bei 0,4571 US-Dollar.

Nach 104,20 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Sonntagvormittag um -1,38 Prozent auf 102,77 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2520 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 09:40 auf 0,2500 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0027 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 09:41 auf 0,0026 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1079 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:41 auf 0,1090 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0372 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Derweil geht es für den Dash-Kurs bergab. Dash sinkt -1,51 Prozent auf 41,05 US-Dollar, nach 41,68 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit muss NEO Verluste verbuchen. Um 09:40 fällt der NEO-Kurs um -1,30 Prozent auf 8,413 US-Dollar. Am Vortag standen noch 8,524 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.net