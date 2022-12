Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX notiert vor dem Ertönen der Startglocke mit Abgaben.

2. Börsen in Fernost in Rot

In Tokio verliert der Nikkei 0,20 Prozent auf 27.845,48 Zähler. Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 0,65 Prozent auf 3.185,98 Punkte. In Hongkong muss der Hang Seng Verluste in Höhe von 2,06 Prozent auf 19.490,58 Einheiten einstecken (7:05 Uhr MEZ).

3. BioNTech-Aktie: Impfstoff gegen Grippe und Corona wird von der FDA geprüft

Ein von BioNTech/Pfizer entwickelter Kombinationsimpfstoff, mit dem künftig gleichzeitig gegen COVID-19 und Grippe geimpft werden könnte, ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA in ein beschleunigtes Zulassungsverfahren aufgenommen worden. Zur Nachricht

4. RWE-Aktie: Stromversorgung laut RWE-Chef gut, beim Gas keine Entwarnung

Der Vorstandschef des Energiekonzerns RWE, Markus Krebber, erwartet für die Stromversorgung in Deutschland in diesem Winter keine Probleme. Zur Nachricht

5. Dürr-Aktie: Chef Weyrauch warnt vor Folgen des Inflation Reduction Act

Nach Ansicht des Chefs vom Maschinen- und Anlagenbauers Dürr, Jochen Weyrauch, nimmt das milliardenschwere US-Investitionsprogramm einen "dramatischen Einfluss auf Investitionsentscheidungen". Zur Nachricht

6. Enel erhält durch Verkauf des chilenischen Stromnetzes Millionenbetrag

Der italienische Versorger Enel kommt beim Abbau seines Schuldenbergs voran. Zur Nachricht

7. Turquoise Hill Resources-Aktie moderat im Plus: Aktionäre stimmen Übernahme durch Rio Tinto zu

Die Aktionäre von Turquoise Hill Resources haben der Komplettübernahme durch den britisch-australischen Bergbaukonzern Rio Tinto zugestimmt. Zur Nachricht

8. Sanofi will nicht für Horizon bieten - offenbar Gespräche mit Amgen

Der französische Pharmakonzern Sanofi will keine Offerte für den irischen Arzneimittelhersteller Horizon Therapeutics abgeben. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen zu

Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,59 auf 71,61 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,43 auf 76,53 Dollar anzog.

10. Euro über 1,05 US-Dollar

Der Euro hat sich zu Wochenbeginn über der Marke von 1,05 US-Dollar gehalten. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0515 Dollar und damit etwas weniger als vor dem Wochenende.

