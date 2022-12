Asiens Börsen in Rot -- BioNTech-Aktie: Impfstoff gegen Grippe und Corona wird von der FDA geprüft -- Enel erhält durch Verkauf des chilenischen Stromnetzes Millionenbetrag -- Sanofi im Fokus

Werbung

Anleger in Frankfurt zeigten sich am Freitag optimistisch. Der DAX stieg bereits fester in die Sitzung ein und legte dann weiter zu. Letztendlich stand ein Plus von 0,74 Prozent auf 14.370,72 Punkte an der Kurstafel. Der TecDAX gewann zu Börsenbeginn leicht hinzu. Anschließend bewegte sich der Index leicht über dem Niveau seines Schlusskurses vom Vortag. Zum Handelsschluss zeigte er sich unverändert bei 3.043,52 Zählern. Auch der letzte Handelstag einer bislang durchwachsenen Woche war insgesamt von Vorsicht geprägt. Hierzulande richteten sich bereits alle Blicke gen Übersee, wo am frühen Nachmittag (14:30 Uhr MEZ) die US-Erzeugerpreise veröffentlicht wurden. Im November stiegen die Preise im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent, erwartet wurde ein Plus von lediglich 0,2 Prozent. Die Daten könnten neue Anhaltspunkte über den weiteren Zinskurs der US-Notenbank Fed geben. Es scheint indes festzustehen, dass die Fed bei ihrer nächsten Sitzung kommende Woche die Zinsen um 0,5 Prozent erhöhen wird, nach zuletzt vier 0,75 Prozent-Erhöhungen in Serie. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Märkte bewegten sich am Freitag oberhalb der Nulllinie. Der EURO STOXX 50 ging knapp im Plus in den Handel. Nach einem zwischenzeitlichen Ausflug an die Nulllinie stieg der Index wieder an. Zuletzt kletterte er um 0,54 Prozent auf 3.942,62 Punkte. Die rasante Erholungsbewegung aus dem Oktober und November scheint inzwischen vorerst ein Ende gefunden zu haben. Dies ist angesichts der weiterhin starken Zins- und Rezessionssorgen auch durchaus verständlich, meinten Börsenexperten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen zeigten sich wichtige Aktienindizes signifikant schwächer. Der Dow Jones rutschte vor allem in der letzten Handelsstunde deutlich ab und verlor 0,90 Prozent auf 33.476,46 Punkte. Selbiges trifft auch auf den NASDAQ Composite, der sich zum Handelsschluss um 0,70 Prozent auf 11.004,62 Zähler ermäßigt hat. Erneut stand die Geldpolitik im Fokus. Diesmal waren es mit Spannung erwartete US-Erzeugerpreise für November, die Hinweise zum weiteren Vorgehen der Fed liefern sollten. Sie fielen zweischneidig aus. Einerseits sind sie stärker als erwartet gestiegen. Diese Sicht setzte sich schließlich durch. Andererseits lagen sie mit 7,4 Prozent deutlich unter dem 8-Prozent-Plus des Vormonats. Damit wurde die Hoffnung bestätigt, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht haben könnte. Zur Wochenmitte hatten bereits US-Lohnstückkosten im dritten Quartal in diese Richtung gedeutet. Derweil fiel am Freitag der Michigan-Index höher aus als erwartet. Am Dienstag wird mit den Verbraucherpreisen für November ein weiterer wichtiger Preisindikator veröffentlicht, bevor am Mittwoch dann der Höhepunkt der Woche mit dem Zinsentscheid der US-Notenbank folgt. Am Markt wird mit einer 75-prozentigen Wahrscheinlichkeit damit gerechnet, dass die Fed die Zinsen in der nächsten Woche um 0,5 Prozentpunkte anheben wird. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken