Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX bewegt sich am Montag vor dem Ertönen der Startglocke auf grünem Terrain.

2. Börsen in Fernost in Grün

In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei am Freitag letztlich um 0,59 Prozent auf 25.973,85 Zähler. Dort ruht der Handel heute feiertagsbedingt. Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,47 Prozent höher bei 3.172,51 Punkten. In Hongkong steigt der Hang Seng um 1,43 Prozent auf 21.291,28 Einheiten (07:05 Uhr MEZ)

3. Alibaba-Gründer Jack Ma gibt Führungsposten bei Finanzriesen Ant Group ab

Der Gründer des Unternehmens und der größten chinesischen Handelsplattform Alibaba zieht sich damit weiter aus seinem Online-Imperium zurück, wie am Samstag aus einer Mitteilung von Ant Group hervorging. Zur Nachricht

4. AstraZeneca-Aktie: US-Arzneibehörde rechnet mit keiner Wirksamkeit bei Anti-Corona-Präparat Evusheld

Die US-Arzneibehörde FDA bezweifelt die Wirksamkeit des Antikörper-Präparats Evusheld im Kampf gegen die neue Coronavirus-Variante XBB.1.5. Auch wenn noch auf Daten gewartet werden müsse, gehe man derzeit davon aus, dass das Präparat von AstraZeneca die Variante wohl nicht unschädlich mache, teilte die FDA am Freitag mit. Zur Nachricht

5. Deutsche Post erlebt enorme Beschwerdewelle - Bundesnetzagentur fordert Einführung von Bußgeldern

Bundesnetzagentur-Präsident Klaus Müller will in Zukunft Bußgelder gegen die Deutsche Post verhängen dürfen und hat gefordert, dass nur noch Premium-Briefe mit höherem Porto innerhalb eines Tages zugestellt werden müssen. Zur Nachricht

6. Sartorius-Chef rechnet mit geringerer technologischer Offenheit vonseiten Chinas

Der Chef des Göttinger Laborzulieferers Sartorius erwartet weniger technologische Offenheit im Umgang mit China. "Das Maß an Offenheit, auch technologischer Offenheit, das es lange gegeben hat, wird es so perspektivisch erst einmal nicht mehr geben", sagte Sartorius vz-Chef Joachim Kreuzburg der Deutschen Presse-Agentur. Zur Nachricht

7. BVB-Stürmer Haller nimmt am Trainingslager in Andalusien teil

Sébastien Haller hat sich bei der ersten Übungseinheit von Borussia Dortmund im Trainingslager in Marbella gut gelaunt gezeigt. Nach zwei Operationen und einer Chemotherapie gehörte der an Hodenkrebs erkrankte Torjäger zum Reisetross des Fußball-Bundesligisten BVB (Borussia Dortmund), der am Freitagmorgen vom Dortmunder Flughafen Richtung Andalusien aufgebrochen war. Zur Nachricht

8. 40 Prozent der deutschen Unternehmen rechnen für 2023 mit Rezession

Vier von zehn Firmen in Deutschland rechnen in diesem Jahr mit einer Rezession. Zur Nachricht

9. Ölpreise ziehen an

Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit steigenden Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,06 auf 74,83 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,10 auf 79,67 Dollar anzog.

10. Euro legt weiter zu

Der Euro ist am Montag mit weiteren Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0680 US-Dollar und damit etwas mehr als vor dem Wochenende.

