DAX mit freundlichem Start -- Asiens Börsen in Grün -- Goldman Sachs setzt offenbar umfangreichen Stellenabbau um -- Jack Ma gibt Führungsposten bei Ant Group ab -- Deutsche Post im Fokus

Der solide US-Arbeitsmarktbericht bei abnehmendem Lohndruck vom Freitag sorgt auch zum Wochenbeginn noch für eine gute Stimmung an den Märkten. Im Tagesverlauf steht außerdem das Barometer zu den Konjunkturerwartungen der Börsianer im Januar im Euroraum an, das durch die Investment-Beratungsfirma Sentix veröffentlicht wird. Auch werden Daten zur deutschen Industrieproduktion präsentiert.

Der DAX bewegt sich am Montag zum Ertönen der Startglocke 0,28 Prozent im Plus bei 14.650,73 Punkten. Der TecDAX eröffnet ebenfalls fester.

Anleger in Frankfurt zeigen sich am Montag zuversichtlich.

US-Arbeitsmarktdaten stützten die Märkte vor dem Wochenende. Marktteilnehmer verweisen jedoch darauf, dass die Unsicherheiten über die künftige Zinspolitik in den USA nicht geringer geworden seien. Im Laufe der Woche werden weitere Konjunkturdaten veröffentlicht. von denen sich die Händler Impulse erhoffen, darunter die US-Verbraucherpreisen (CPI) vom Dezember am Donnerstag.

Im Zentrum des Interesses steht am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht für Dezember. Dieser fiel etwas besser aus als erwartet. So wurden statt 200.000 sogar 223.000 Stellen neu aufgebaut, während die Arbeitslosenquote sank. Positive Nachrichten vom US-Arbeitsmarkt sind wegen der Zinsängste im Grunde schlechte Nachrichten für den Aktienmarkt, jedoch wurde zugleich berichtet, dass die Stundenlöhne weniger stark gestiegen sind als erwartet. Das verleihe den Aktienmärkten Auftrieb.

Die Aktienmärkte in Fernost präsentieren sich zum Wochenbeginn fester.

In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei am Freitag letztlich um 0,59 Prozent auf 25.973,85 Zähler. Dort ruht der Handel heute aufgrund des Tags des Erwachsenwerdens.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,47 Prozent höher bei 3.172,51 Punkten. In Hongkong steigt der Hang Seng um 1,43 Prozent auf 21.291,28 Einheiten (07:05 Uhr MEZ)

Starke Vorgaben aus den USA treiben die Kurse in Asien an. Auch weitere Öffnungen nach den harten COVID-Lockdowns in China treiben Anleger vermehrt an die Börsen. Experten der US-Großbank Goldman Sachs gehen davon aus, dass die volle Mobilität in China bis Ende Januar bzw. Anfang Februar wieder hergestellt sein werde. In einigen Provinzen dürfte es hingegen noch bis März bzw. April dauern.

