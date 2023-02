Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX bewegt sich im vorbörslichen Handel kaum, vom Broker IG wird er gut eine Stunde vor Sitzungsbeginn 0,3 Prozent höher bei 15.247 Punkten taxiert.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich schwächer

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei zeitweise leichte 0,09 Prozent auf 27.429,99 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite zwischenzeitlich 0,44 Prozent auf 3.252,93 Zählern. Auch in Hongkong geht es bergab, hier notiert der Hang Seng zuletzt 0,75 Prozent schwächer bei 19.860,54 Einheiten.

3. Berkshire Hathaway-Aktie: Starinvestor Warren Buffett macht höheren Jahresgewinn - Bargeldbestände steigen

Die Investmentholding Berkshire Hathaway von Börsenlegende Warren Buffett hat am Wochenende ihre Bilanz für das Geschäftsjahr 2022 und das vierte Quartal veröffentlicht.

4. EZB-Ratsmitglied Visco: Zinsanhebungen bis Inflationsziel erreicht ist

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Zinsen nach den Worten von EZB-Ratsmitglied Ignazio Visco so weit anheben, wie das zum Erreichen ihres Inflationsziels von 2 Prozent nötig ist.

5. Meta will ChatGPT Konkurrenz machen - Einwände gegen VR-Zukauf zurückgezogen

Der Facebook-Konzern Meta will nach dem Wirbel um den Text-Automaten ChatGPT bei Chatbots mitmischen.

6. Titelträume beim BVB wachsen - Entscheidungen zu Hummels und Reus wohl im März

Inmitten der Meisterschaftsträume bei Borussia Dortmund zeigte sich Sportdirektor Sebastian Kehl bei seinem Besuch im ZDF-"Sportstudio" vorbereitet wie ein Musterschüler.

7. Rheinmetall-Aktie: Rüstungsbranche wartet auf Aufträge aus 100-Milliarden-Paket

Ein Jahr nach der Ankündigung von 100 Milliarden Euro schweren Investitionen in die Bundeswehr blickt Deutschlands Rüstungsbranche optimistisch nach vorne, äußert hinter vorgehaltener Hand aber auch Kritik.

8. ZEAL Network kündigt Sonderdividende an

Der Lottovermittler ZEAL Network will an seine Aktionäre eine Sonderdividende ausschütten.

9. Ölpreise rückläufig

Die Ölpreise haben zu Beginn der Woche nachgegeben. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 82,65 US-Dollar. Das waren 51 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 49 Cent auf 75,83 Dollar.

10. Euro wenig verändert

Der Euro hat zu Wochenbeginn weiter unter der Marke von 1,06 US-Dollar notiert. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0540 Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende.

