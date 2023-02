Asiens Börsen überwiegend schwächer -- Warren Buffetts Berkshire Hathaway mit höherem Jahresgewinn -- Neue Sanktionen gegen Russland -- Meta will bei Chatbots mitmischen -- Rheinmetall, BVB im Fokus

Am Freitag achteten die Anleger auf Stimmungsindikatoren aus der Wirtschaft sowie weitere Unternehmensbilanzen. Auf dem Programm stand am Morgen das Gfk-Konsumklima , das eine sich aufhellende Stimmung im März anzeigte. Belastende Meldungen gab es zur deutschen Wirtschaft: Sie ist Ende 2022, anders als zunächst gedacht, stärker geschrumpft . Das Staatsdefizit ist hingegen deutlich niedriger als in den beiden Vorjahren ausgefallen.

Der DAX begann den Freitagshandel fester. Im Laufe des Vormittags rutschte er jedoch auf rotes Terrain ab und weitete seine Verluste am Nachmittag nach der Veröffentlichung von US-Inflationsdaten weiter aus. Letztlich verlor er 1,72 Prozent auf 15.209,74 Punkte. Der TecDAX legte zur Handelseröffnung ebenfalls zu, doch auch er fiel im Verlauf in die Verlustzone und notierte letztlich 1,68 Prozent im Minus bei 3.200,35 Zählern.

Am deutschen Aktienmarkt ging es am letzten Handelstag der Woche deutlich abwärts.

Zins- und Konjunktursorgen blieben auch am Freitag bestehen. Vor allem die am Nachmittag veröffentlichten US-Inflationsdaten drückten vor dem Wochenende auf die Stimmung. Dass der PCE-Deflator im Januar etwas höher als von Experten erwartet ausfiel, werteten Anleger als Zeichen, dass die hohe Inflation nicht nachlässt und die US-Notenbank ihre straffe Geldpolitik weiter verfolgen dürfte.

An den europäischen Börsen dominierten am Freitag die Bären.

Unternehmensseitig richteten die Anleger ihren Fokus unter anderem auf Beyond Meat . Das Unternehmen hatte am Vorabend nachbörslich seine Bücher geöffnet.

Nach den Vortagesgewinnen dominierten vor dem Wochenende an den US-Aktienmärkten wieder die Zinssorgen . Vorbörslich wurden Daten zu US- Inflation im Januar veröffentlicht. Vor allem die Daten zur Kernrate der Verbraucherpreise standen hier besonders im Fokus, da die US-Notenbank auf diese bei ihrer Geldpolitik besonders schaut. Der sogenannte PCE-Deflator fiel im Januar etwas höher als von Experten erwartet aus. Anleger rechnen daher damit, dass die hohe Inflation nicht nachlässt und die US-Notenbank weiter unter Handlungsdruck bleibt.

An den Märkten in Fernost zeigt sich am Montag überwiegend ein schwächeres Bild.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei zeitweise leichte 0,09 Prozent auf 27.429,99 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite zwischenzeitlich 0,44 Prozent auf 3.252,93 Zählern. Auch in Hongkong geht es bergab, hier notiert der Hang Seng zuletzt 0,75 Prozent schwächer bei 19.860,54 Einheiten.

Die asiatischen Anleger beginnen die neue Handelswoche mit wenig Risikoappetit. Zuletzt hatten vermehrte Zinssorgen die internationalen Börsen wieder im ausgebremst, nachdem diese in den ersten Wochen des Jahres teilweise steil nach oben liefen. Mehrere Daten wiesen in den letzten Handeslstagen darauf hin, dass eine rasche Senkung der Teuerungsraten keineswegs eine ausgemachte Sache ist: So enttäuschte am vergangenen Freitag ein für die US-Notenbanker besonders wichtiges Preismaß bezüglich der Inflationsentwicklung , gefolgt von weiteren falkenhaften Kommentaren aus Kreisen der US-Zinsentscheider.

Risikovermeidung beschreibe die Marktbewegungen derzeit am besten, kommentiert Tina Teng, Marktanalystin bei CMC Markets, gegenüber Dow Jones Newswires.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken