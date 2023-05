Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der deutsche Aktienmarkt dürfte wenig verändert in den Montagshandel starten.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX nahezu unbewegt bei 16.283 Zählern.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich in Grün

Die wichtigsten Börsen in Asien weisen am Montag überwiegend grüne Vorzeichen aus.

In Tokio verzeichnet der Leitindex Nikkei aktuell (07:44 Uhr) einen Gewinn von 0,73 Prozent bei 31.034,10 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite minimale 0,04 Prozent auf 3.282,32 Zähler. In Hongkong legt der Hang Seng derweil 1,03 Prozent auf 19.651,67 Indexpunkte zu.

3. adidas will ab Ende Mai die Kanye West-Kollektion verkaufen - für den guten Zweck

adidas will Ende Mai mit dem Verkauf eines Teils der Restbestände von Millionen Paaren an Yeezy-Design-Sneakern aus der im Herbst abrupt beendeten Design-Kooperation mit dem Rapper Kanye West beginnen. Auf die Finanzprognose 2023 hat die Ankündigung laut adidas keine unmittelbare Auswirkung. Zur Nachricht

4. BVB geht als nach Sieg in Augsburg als Spitzenreiter in das Bundesliga-Finale

Der Borussia Dortmund gewann am Sonntag 3:0 in Augsburg und kann die Meisterschale nun aus eigener Kraft gewinnen, da der Rivale FC Bayern München am Samstag 1:3 gegen Leipzig verloren hatte. Der BVB kann am kommenden Samstag beim Heimspiel gegen den FSV Mainz mit einem Sieg den Sack zumachen und die elfjährige Titel-Serie der Münchner beenden. Zur Nachricht

5. Chinesische Behörden warnen wegen angeblicher Sicherheitsmängel vor Einsatz von Micron-Bauteilen

Chinas Aufseher haben wegen angeblicher Sicherheitsrisiken vor einem Einsatz von Bauteilen des US-Chipherstellers Micron Technology gewarnt. Die Produkte hätten bedeutende Sicherheitsrisiken für die Lieferkette der kritischen Informations-Infrastruktur des Landes zur Folge, hieß es am Sonntag von der Cybersicherheits-Behörde der Volksrepublik. Zur Nachricht

6. Warren Buffett: Rennen auf dem E-Auto-Markt dürfte keinen klaren Sieger hervorbringen

Warren Buffett fand auf der diesjährigen Hauptversammlung von Berkshire Hathaway lobende Worte für Tesla-Chef Elon Musk . Dennoch erwartet der Starinvestor nicht, dass es im E-Auto Markt ein "Winner takes it all" geben wird. Zur Nachricht

7. Siemens Energy-Aktie: Siemens Gamesa trennt sich von Anteil an Windar Renovables

Siemens Energy verkauft den von der Tochter Siemens Gamesa gehaltenen Anteil von 32 Prozent an dem Windturbinen-Produzenten Windar Renovables an die britische Bridgepoint. Zur Nachricht

8. Henkel-Aktie: CEO erwartet "niedrigen dreistelligen" Millionen-Euro-Verlust aus Russland-Exit

Henkel-Chef Carsten Knobel geht von einem Verlust "im niedrigen dreistelligen Millionen"-Euro-Bereich aus dem Verkauf des Russland-Geschäfts aus. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise geben am Montagmorgen ab.

10. Euro startet stabil in die Woche

Der Euro ist am Montagmorgen stabil in die neue Woche gegangen.

