DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün -- adidas will Kanye West-Produkte für den guten Zweck verkaufen -- Henkel, BVB im Fokus

Gespannt beobachten die Marktteilnehmer den Streit um die Schuldenobergrenze in den USA. An diesem Montag wollen sich US-Präsident Joe Biden und der Verhandlungsführer der oppositionellen Republikaner, Kevin McCarthy, erneut zu einem Spitzengespräch treffen. Die Zeit drängt, denn schon Anfang Juni droht ein Zahlungsausfall der US-Regierung, falls es zu keiner Einigung kommt.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte wenig verändert in den Montagshandel starten.

Europas Börsen werden am Montag voraussichtlich leichter eröffnen.

Die US-Börsen sind nach einem gut behaupteten Start etwas leichter aus dem Freitagshandel gegangen. Nachdem es an den beiden Vortagen kräftig aufwärts gegangen war, haben sich einige Akteure offenbar eine Verschnaufpause gegönnt. Für einen Dämpfer sorgte, dass die Verhandlungen zwischen Demokraten und Republikanern zur Schuldenobergrenze zwischenzeitlich unterbrochen wurden, ohne dass es unmittelbare Pläne zur Wiederaufnahme gab. An den Vortagen hatten noch positive Signale von den Verhandlern für Zuversicht gesorgt, dass eine Lösung gefunden wird, bevor den USA eine Zahlungsunfähigkeit blüht.

Die US-Börsen haben sich am Freitag mit leichten Verlusten ins Wochenende verabschiedet.

Die wichtigsten Börsen in Asien weisen am Montag überwiegend grüne Vorzeichen aus.

In Tokio verzeichnet der Leitindex Nikkei aktuell (07:44 Uhr) einen Gewinn von 0,73 Prozent bei 31.034,10 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite minimale 0,04 Prozent auf 3.282,32 Zähler. In Hongkong legt der Hang Seng derweil 1,03 Prozent auf 19.651,67 Indexpunkte zu.

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte am Montag unverändert belassen, obwohl die jüngsten Daten auf eine durchwachsene Erholung der Wirtschaft hindeuten.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken