Berkshire Hathaway-Chef Warren Buffett und Charlie Munger loben Elon Musk - warnen aber vor riskantem Vorgehen

• Konflikt zwischen Musk und Buffett• Loblied auf Hauptversammlung• Musk geht dennoch riskanter vor

Meinungsverschiedenheiten zwischen Musk und Buffett

Tesla-CEO Elon Musk und Berkshire Hathaway-Chef Warren Buffett haben am Markt einen großen Einfluss, gerieten in der Vergangenheit aber auch bereits mehrfach aneinander. So erklärte Musk einmal etwa, dass er den Aufgabenbereich des "Orakels von Omaha" als "superlangweilig" einschätze. Erst im März 2023 kommentierte der Chef des Elektroautobauers dann via Twitter außerdem die Aufstellung des Berkshire-Depots mit den Worten "Oder er [Warren Buffet, Anm. d. Red.] hätte einfach mit einer Marktkapitalisierung von 200 Millionen US-Dollar in Tesla investieren können, als er die Gelegenheit dazu hatte". Zuletzt fand der Tausendsassa aber auch lobende Worte für das Markt-Urgestein. So schrieb er auf Twitter, dass Buffett den Job von US-Finanzministerin Janet Yellen sicherlich besser machen würde. "Er könnte es mit weniger als einer Stunde Zeitaufwand pro Woche tun", so Musk.

Lob auf Jahreshauptversammlung

Auf der Jahreshauptversammlung von Berkshire Hathaway äußerten sich Buffett und Vice Chairman Charlie Munger nun ebenfalls ungewohnt freundlich über den Tesla-Chef. Auf die Frage aus dem Publikum, ob Munger nach wie vor der Meinung sei, dass sich Musk selbst überschätze, antwortete der Milliardär, dass er dieser Meinung zwar immer noch sei, er Musk aber auch ein großes Talent zuspreche. "Er hätte nicht erreicht, was er im Leben erreicht hat, wenn er sich nicht um unvernünftig extreme Ziele bemüht hätte", fuhr Munger fort. "Er mag es, unmögliche Aufgaben anzunehmen und sie zu erfüllen."

In diesem Punkt unterscheide sich Musk deutlich von Munger und Buffett. "Wir sind anders. Warren und ich suchen nach dem einfachen Job", so Munger weiter. "Wir wollen nicht so oft scheitern."

Buffett: "Brillanter Kerl"

Auch Buffett selbst stimmte Mungers Einschätzung zu. "Er ist ein brillanter, brillanter Kerl", lobte Buffett den Geschäftsführer von Tesla, SpaceX, Twitter & Co. "Es ist eine Hingabe, das Unmögliche zu lösen, und hin und wieder wird er es schaffen", fuhr Buffett fort. "Aber für mich oder Charlie wäre es eine Qual." Zwar sehe er Musks Lebensstil kritisch, genauso wie er nicht mit ihm tauschen wolle, würde aber auch Musk "nicht gerne in meiner Haut stecken", so der Börsenkenner.

Musk reagiert auf Tweet

Auch Musk selbst reagierte auf die warmen Worte der Berkshire Hathaway-Führungsriege. "Vielen Dank für die freundlichen Worte von Warren und Charlie", schrieb der Unternehmer als Reaktion auf einen Videoausschnitt aus der Jahreshauptversammlung.

Appreciate the kind words from Warren & Charlie - Elon Musk (@elonmusk) May 6, 2023

Vielleicht kommt es in Zukunft also doch noch zu einer Annäherung zwischen Musk und den Berkshire-Größen Buffett und Munger.

