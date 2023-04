Besser als Janet Yellen? - Tesla-Chef Elon Musk hätte lieber Starinvestor Warren Buffett als US-Finanzminister

• Musk und Buffett bereits häufiger mit verbalem Schlagabtausch• Zuletzt eher Lob und Anerkennung füreinander• Musk traut Buffett Amt des US-Finanzministers zu

Musk und Buffett: Kritik, aber auch Anerkennung füreinander

Das Verhältnis zwischen Tesla-CEO Elon Musk und Starinvestor Warren Buffett ist interessant. Musk und Buffett lieferten sich in der Vergangenheit bereits des Öfteren einen verbalen Schlagabtausch. Doch nachdem Buffett in der Vergangenheit Musks Twitter-Gewohnheiten in Frage gestellt hatte, war der Berkshire Hathaway-CEO im vergangenen Jahr voll des Lobes für für Musk, der Tesla trotz der starken Konkurrenz am Markt erfolgreich skaliert habe: "Elon nimmt es mit General Motors und Ford und Toyota und all diesen Leuten auf, die all dieses Zeug haben, und er hat eine Idee und er gewinnt. Das ist Amerika. Man kann es sich nicht ausdenken. Es ist erstaunlich", so Buffett in einem Interview.

Musk wiederum erklärte in der Vergangenheit, dass er nicht der größte Fan von Warren Buffett sei. Er zählte die Investorenlegende zu der Art Milliardäre, die an Wohlstand gewinnen, indem sie "in Unternehmen investieren oder Geld an der Börse bewegen", während andere ihr Geld verdienen, indem sie "fantastische Produkte entwickeln" und bezeichnete Buffetts Job - das Lesen von Unternehmensberichten und die Zuweisung von Kapital - als "superlangweilig". Er würde seinen Job nicht machen wollen. Daneben kritisierte Musk den Berkshire Hathaway-CEO und seinen Geschäftspartner Charlie Munger wiederholt dafür, 2008 die Chance nicht genutzt zu haben, in Tesla zu investieren, als das Unternehmen noch einen Marktwert von rund 200 Millionen US-Dollar hatte. Erst im Februar twitterte er: "Als ich Ende 2008 mit ihm zu Mittag aß, hätte Munger bei einem Wert von ~200 Millionen Dollar in Tesla investieren können".

Munger could’ve invested in Tesla at ~$200M valuation when I had lunch with him in late 2008 - Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2023

Dennoch zitierte Musk Warren Buffett bereits mehrfach bei Teslas Earning Calls und erkannte seine Expertise bei der Bewertung von Unternehmen und seine klugen Investitionen an, berichtet Markets Insider. 2018 twitterte er zum Beispiel, dass Buffett "bei der Kapitalallokation weitaus besser als jede Regierung" sei.

That’s really decision about how good you think govt is at allocating capital. Buffett, for example, is vastly better than any govt at allocating capital. Consumption vs capital allocation extremely misunderstood. Biggest missing piece in public understanding of what "money" is. - Elon Musk (@elonmusk) June 20, 2018

In seinem "Person of the Year"-Interview mit der Times 2021 äußerte sich Musk laut Markets Insider ebenfalls positiv zu der Investorenlegende: "Man muss also sagen: 'Sicher, er hat ein hohes Vermögen, aber er leistet einen nützlichen Job für die Wirtschaft, und er ist sehr geschickt darin und sollte es wahrscheinlich weiter tun.'"

Musk: Buffett wäre besserer US-Finanzminister

Erst kürzlich fand Musk erneut lobende Worte für den Berkshire Hathaway-CEO. Nachdem US-Finanzministerin Janet Yellen vor dem Finanzausschuss des Senats aussagte, dass sie sich keine Sorgen darüber mache, dass die US-Schulden von 32 Billionen US-Dollar auf 50 Billionen US-Dollar steigen, solange man sich "auf einem nachhaltigen Haushaltskurs" befinde, fragte eine Twitter-Nutzerin den Tesla-Chef, wen er lieber als US-Finanzminister haben würde.

Elon Musks Antwort: "Wahrscheinlich Buffett. Er könnte es mit weniger als einer Stunde Zeit pro Woche tun.", twitterte der Tesla-Chef.

Probably Buffett. He could do it using less than an hour’s time per week. - Elon Musk (@elonmusk) April 6, 2023

"Jeder äußerst erfolgreiche Investor mit einer langen Erfolgsbilanz würde einen guten Job machen - der Job ist im Wesentlichen Fondsmanagement in großem Maßstab", schrieb er in einem weiteren Tweet.

Any highly successful investor with a long track record would do a good job - the job is essentially fund management at scale - Elon Musk (@elonmusk) April 6, 2023

Buffett scherzt über Interesse am Amt

Wie Markets Insider berichtet, hat der Starinvestor in der Vergangenheit sogar scherzhaft Interesse bekundet, Finanzminister zu werden. Während der alljährlichen Aktionärsversammlung von Berkshire Hathaway im Jahr 2020 habe er erklärt: "Ich wäre gerne Finanzminister, wenn ich wüsste, dass ich einfach weiter Geld zu Negativzinsen beschaffen könnte. Das macht das Leben ziemlich einfach". Buffet habe angemerkt, dass die Verwaltung ihrer Finanzen für die Regierung eine ziemlich einfache Aufgabe wäre, wenn sie für Kredite bezahlt wird.

Redaktion finanzen.net

- In eigener Sache -

Folgen Sie dem Depot von Warren Buffett jetzt auch bei finanzen.net

Kennen Sie schon den neuen Bereich "Meine Finanzen" auf finanzen.net? Dort können Sie dem Portfolio von Warren Buffett folgen, Ihre Depots in Realtime beobachten und vieles mehr.

Jetzt registrieren und Warren Buffetts Depot folgen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Berkshire Hathaway Inc. B Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Berkshire Hathaway Inc. B Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Berkshire Hathaway Inc. B

Bildquellen: Paul Morigi/Getty Images for Fortune/Time Inc, Bill Pugliano/Getty Images