Jedes Jahr wechseln tausende Onlineshops zu Shopify. Darunter vertrauen auch weltweit erfolgreiche Marken wie Babbel, Red Bull und Tesla auf das Shop-System Shopifys, wie auf der Website des Unternehmens nachzulesen ist. Was Shopify ist und wie auch private Nutzer damit Geld verdienen können, wird im folgenden Artikel zusammengetragen.

Was ist Shopify?

Was im Jahr 2006 als ein Projekt angefangen hat, mit dem der Gründer Tobias Lütke ursprünglich Snowboards online verkaufen wollte, wurde zu einem der größten globalen E-Commerce-Unternehmen. Über eine Million Unternehmen aus 175 verschiedenen Ländern benutzen das cloudbasierte Omnichannel-Shopsystem von Shopify. Dabei legt das Unternehmen vor allem großen Wert darauf, das Verkaufen von Produkten und Dienstleistungen für Unternehmen jeder Größe möglichst einfach und effizient zu gestalten. Um den Verkäufern den bestmöglichen Einstieg zu gewährleisten, bietet Shopify kostenfreie Webinare zu den Themen rund um die Onlineshop-Erstellung und Social-Media-Ads an. Zudem lassen sich in dem hauseigenen E-Commerce-Marketing-Blog hilfreiche Tipps und Tricks für die Erstellung eines erfolgreichen Onlineshops finden. Nachzulesen auf der Unternehmens-Website der E-Commerce-Plattform.

Diese Möglichkeiten haben Shopify-Nutzer

Shopify bietet die Möglichkeit, jede Art von Ware und Dienstleistung anzubieten. Doch um mit Shopify Geld verdienen zu können, gibt es verschiedene Wege: Zunächst gibt es die Option, einen Onlineshop zu erstellen, wofür die Plattform drei verschiedene Stufen der Abonnements anbietet. Während man mit "Basic Shopify" alles erhält, was man zum Aufbau eines persönlichen Onlineshops benötigt, bieten "Shopify" und "Advanced Shopify" zusätzlich erweiterte Funktionen, wie die Erstellung professioneller Berichte oder die Verwendung internationaler Domains an. Mit jeder dieser Stufen kann eine unbegrenzte Anzahl an Produkten oder Dienstleistungen zur Verfügung gestellt werden. Auch eine Kontaktierung des rund um die Uhr erreichbaren Supports und viele weiterer Vorteile werden durch jedes Shopify-Abonnement geboten, wie der Unternehmens-Website zu entnehmen ist.

So kann mit Shopify Geld verdient werden

Das Dropshipping ist eine immer beliebter werdende Art des Online-Handels. Der große Vorteil daran ist, dass der Verkauf ohne die Anmietung eines eigenen Lagers funktioniert. Kunden können Produkte für ihre Angebotspalette auswählen; die Bestellungen werden über einen Shopify-Account direkt an den Dropshipping-Partner weitergeleitet, so Shopify.

Eine weitere Möglichkeit, durch die mit Shopify Gewinn generiert werden kann, ist ohne den Neuaufbau eines Onlineshops realisierbar: Ein von Shopify generierter Einbettungs-Code erlaubt es, einer bereits bestehenden Website, einem Blog oder einer Facebook-Seite den "Jetzt kaufen"-Button hinzuzufügen. So können Kunden Produkte ab sofort über bereits bestehende Seiten erwerben, so Shopify.

Nutzer, die Interesse haben, mit einem vorhandenen Onlineshop zu der globalen E-Commerce-Plattform Shopify zu wechseln oder ein neues Online-Business zu starten, können laut Shopify die Angebote von Shopify 14 Tage lang kostenlos testen.

