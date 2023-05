1&1-Aktie deutlich fester: Deutsche Bank stuft 1&1 hoch

Aktien in diesem Artikel 1&1 10,88 EUR

6,04% Charts

News

Analysen

Analyst Keval Khiroya verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf sein früheres Szenario, wonach Telefonica Deutschland von soliden Erträgen im Mobilfunkgroßhandel profitieren dürfte, während der Aufbau eines Mobilfunknetzes bei 1&1 für Unsicherheit sorgen könnte. In der Folge hätten die Aktien von Telefonica Deutschland die von 1&1 in sechs Monaten um 50 Prozent hinter sich gelassen. Weil 1&1 nun aber mit Blick auf die längerfristigen Barmittel besser positioniert erscheine, rate er bei 1&1 nun zum Kauf und bei Telefonica Deutschland nur noch zum Halten.

Die 1&1-Aktie steigt im XETRA-Handel zeitweise 4,86 Prozent auf 10,78 Euro.

/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2023 / 06:45 / CEST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch)

Bildquellen: 1&1 AG