BVB-Aktie klettert zweistellig: BVB geht nach dem Sieg in Augsburg als Tabellenführer in den letzten Spieltag

"Deutscher Meister, nur der BVB ", hallte es nach dem richtungsweisenden 3:0 (0:0) beim FC Augsburg am Sonntag aus dem Gästeblock. Die Schwarz-Gelben gehen als Titelfavorit mit zwei Punkten Vorsprung auf den FC Bayern ins Saisonfinale und haben eine Hand an der Meisterschale. Ein Sieg fehlt dem BVB noch, um die Münchner Dominanz nach zehn Titeln in Serie zu brechen.

"Wir haben einen riesigen Schritt gemacht, die Euphorie wird jetzt riesig sein. Wir brauchen noch einmal 90 Minuten in unserem Stadion. Jetzt dürfen wir uns das nicht mehr nehmen lassen", sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl bei DAZN und ergänzte: "Wir haben die Gunst genutzt, es war aber nicht ganz leicht hier. Wir werden diesen Schwung jetzt mitnehmen, aber es ist noch nicht entschieden."

Einen Tag nach dem 1:3 des deutschen Fußball-Rekordmeisters aus München gegen Leipzig gewann der BVB nach gut 50 Minuten in Überzahl beim abstiegsbedrohten FCA souverän. Sébastien Haller (58. und 84. Minute) und Julian Brandt (90.+3) erzielten die erlösenden Treffer für den BVB.

Mit einem Heimsieg am Samstag gegen Mainz können die Borussen die neunte deutsche Meisterschaft der Vereinshistorie perfekt machen. Die Münchner spielen dann in Köln. Augsburg muss weiter um den Klassenerhalt zittern. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt zwei Punkte.

Stimmungsmäßig hatten die mitgereisten BVB-Fans die mit 30 660 Menschen ausverkaufte Augsburger Arena fest in schwarz-gelber Hand. "Deutscher Meister wird nur der BVB", hallte es in den Anfangsminuten und auch kurz vor Schluss unüberhörbar aus dem Gästeblock. Die Gänsehaut-Atmosphäre zeigte Wirkung bei den Dortmundern, die auch ohne ihren am Knie verletzten Mittelfeld-Antreiber Jude Bellingham den FCA weit in die eigene Hälfte drückten.

Sehenswert kombinierten sich die Borussen immer wieder über Karim Adeyemi durch das löchrige Mittelfeld der Hausherren. Einzig beim Abschluss agierte die Mannschaft von Edin Terzic zunächst zu unpräzise. Haller (20.) und Julian Brandt (28./33.) scheiterten jeweils am wieder einmal stark aufgelegten FCA-Keeper Tomas Koubek. Der Tscheche empfahl sich erneut für einen Stammplatz für die Zeit nach Rafal Gikiewicz, dessen Vertrag nicht verlängert wird.

Gerade, als sich die Augsburger allmählich aus dem Dauerdruck der Dortmunder lösten, bestrafte sich Enrico Maaßens Team selbst. Felix Uduokhai (38.) sah nach einer Notbremse gegen Donyell Malen die Rote Karte. Eine harte, aber durchaus vertretbare Entscheidung. Den anschließenden Freistoß köpfte Nationalspieler Niklas Süle an den Pfosten.

Die Torschuss-Statistik sprach mit 16:1 in der ersten Hälfte klar für Dortmund. Doch die Gäste konnten den Abwehrriegel der leidenschaftlich verteidigenden Augsburger zunächst nicht knacken. Die Hoffnung des FC Bayern auf die elfte Meisterschaft in Serie wurde zu diesem Zeitpunkt wieder größer.

Nach der Pause belagerte der BVB den Augsburger Strafraum im Minutentakt. Die Hausherren spielten zunächst auf Unentschieden und ließen sich weit in die eigene Hälfte zurückfallen. Raphael Guerreiro (52.), der für Bellingham in die Startelf gerückt war, setzte einen Distanzschuss knapp daneben. Emre Can traf nur den Innenpfosten.

BVB-Keeper Gregor Kobel erlebte einen über weite Strecken ruhigen Abend in Augsburg. Als Haller nach einem eklatanten Abwehrfehler von Maximilian Bauer zur erlösenden Führung traf, platzten die Emotionen auch aus dem Schweizer heraus. Die schwarz-gelbe Party im Gästeblock startete jetzt so richtig.

Maaßen reagierte und brachte in Mergim Berisha und Irvin Cardona zwei Stürmer. Beide belebten das Augsburger Offensivspiel maßgeblich. Cardona hatte in der 63. die bis dahin beste Chance für die Fuggerstädter, scheiterte aber an Kobel. Plötzlich verteidigte Dortmund und der FCA lief immer wieder an. Zu spät. Der BVB brachte das Ergebnis nicht nur über die Zeit, sondern machte es am Ende noch deutlich - und hat eine Hand an der Meisterschale.

Müller richtet Kampfansage an BVB

Bayern-Kapitän Thomas Müller setzt nach dem Titelkampf-Rückschlag gegen RB Leipzig auf einen Patzer von Verfolger Borussia Dortmund im Meisterschaftsrennen. "Borussia Dortmund muss erstmal beide Spiele gewinnen. Wenn sie das tun, dann sag' ich: Hut ab, Gratulation", sagte Müller nach dem 1:3 gegen RB Leipzig. "Und wenn nicht, dann sind wir da - und dann halten wir das Ding hoch. Ich glaube dran." Die Feier am Pfingstsonntag auf dem Rathausbalkon ist nach wie vor geplant.

Die Münchner haben am Samstag durch die Niederlage in der Fußball-Bundesliga gegen Leipzig dem BVB eine Riesenchance im Kampf um die deutsche Meisterschaft eröffnet. Gewinnt Dortmund am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim FC Augsburg, würde die Mannschaft von Trainer Erdin Terzic die Tabellenspitze übernehmen.

"Für uns geht es jetzt darum, dass wir am nächsten Wochenende die Chance haben, in Köln zu gewinnen - und dann will ich Dortmund erstmal zweimal siegen sehen", sagte Müller, der sich nicht zu ausgiebig mit den zum Teil "hanebüchenen" Fehlern bei der 1:3-Niederlage auseinandersetzen wollte. "Es geht darum, dass wir alles, was hinter uns liegt, zurückstellen. Es ist eine relativ einfache Rechnung. Wir haben eine Woche und da können wir es drehen - und wir sind noch vorne. Da können wir die Meisterschaft holen."

Die Münchner sind am kommenden Wochenende beim 1. FC Köln zu Gast. Die Dortmunder sind Gastgeber für den FSV Mainz 05. "Wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand. Aber noch ist es nicht vorbei. Es ist vorbei, wenn der Schiedsrichter unser Spiel am kommenden Samstag in Köln abgepfiffen hat", sagte Vorstandschef Oliver Kahn.

Dem FC Bayern droht die erste Saison ohne Titel seit 2012. "Mein Glaube ist immer da. Ich werde den Teufel tun und hier irgendwas abschenken", sagte Kahn am Samstagabend in der Allianz Arena. "Ich bin erstmal enttäuscht über das, was ich hier heute gesehen habe." Nach der Pausenführung habe man sich "nicht intelligent angestellt".

Schlotterbecks Meister-Versprechen beim BVB: 'Wir werden es'

Am ersten Meistertitel seit 2012 zweifelt bei Borussia Dortmund nach dem souveränen 3:0 in Augsburg niemand mehr. "Wir werden es. Wir werden es, Männer!", brüllte Nationalspieler Nico Schlotterbeck, als die BVB-Profis als neuer Tabellenführer am Sonntag in die Umkleidekabine gingen. Zwei Punkte beträgt der Vorsprung auf den FC Bayern vor dem letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Ein Heimsieg gegen Mainz und Schwarz-Gelb durchbricht die zehnjährige Bayern-Dominanz.

Der Glaube an den neunten Titel der Vereinsgeschichte ist riesig beim BVB. Spieler, Trainer und Funktionäre strotzen nach dem Sieg beim abstiegsbedrohten FCA nur so vor Selbstvertrauen. "Ein verdammter Sieg noch, ein scheiß Sieg noch", schrie Sportdirektor Sebastian Kehl durch die Interviewzone, als er an den wartenden Journalisten vorbei Richtung Mannschaftskabine ging.

Dreimal wurde Kehl selbst als Spieler mit dem BVB deutscher Meister. "Ich weiß, was jetzt in den Jungs los ist. Ich weiß, wie groß der Druck von außen jetzt sein wird", berichtete der 43-Jährige. Es gelte jetzt, die richtige Balance zwischen Euphorie und Konzentration zu finden. "Schon jetzt beginnt der Moment, ab dem wir die Situation vernünftig managen müssen", befand Kehl.

Die Dortmunder erwartet ein furioses Saisonfinale. "Wir müssen noch eine Woche durchziehen. Ohne Rücksicht auf Verluste", appellierte BVB-Chef Hans-Joachim Watzke an die Mannschaft. Torwart Gregor Kobel sagte "spannende Tage" voraus. "Unsere Überzeugung ist extrem. Es ist an der Zeit", befand der Schweizer mit Blick auf eine bevorstehende Wachablösung in der Bundesliga.

Bei der Vorstellung, am Samstag vor 81 000 Fans ins Stadion einzulaufen, bekam der eine oder andere schon am Sonntagabend Gänsehaut. "Ich bin mir sicher, dass sich die Jungs alles kaufen können, was sie wollen. Das nächste Auto. Den nächsten teuren Urlaub. Das nächste Haus. Aber was sie sich nicht kaufen können, ist dieser Moment, nächste Woche ins Stadion zu kommen", sagte BVB-Coach Edin Terzic.

Der 40-Jährige sprach von einer unglaublichen Situation, jetzt alles in eigener Hand zu haben. "Wir müssen nächste Woche so laut sein, wie wir es noch nie waren", forderte Terzic die Dortmunder Anhänger auf: "Wir verspüren den riesigen Wunsch und den riesigen Willen, diesen Moment gemeinsam, in dieser Gruppe, mit unseren Fans, in unserem Stadion, zu erleben und dann alles dafür zu tun, endlich - endlich - die Meisterschale wieder nach Dortmund zu holen."

Düsterer sieht es hingegen bei den unterlegenen Augsburgern aus. Die Fuggerstädter steuern auf ein dramatisches Finale im Abstiegskampf zu. "Wir müssen brennen bis aufs Blut", forderte Mittelfeldspieler Niklas Dorsch mit Blick auf die Partie am letzten Spieltag am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt zwei Punkte.

Dortmund-Keeper Kobel will Bayern-Dominanz brechen: 'Es wird Zeit'

Borussia Dortmunds Torwart Gregor Kobel ist "extrem überzeugt", dass sein Team am kommenden Samstag als Meister der Fußball-Bundesliga feststehen wird. "Wir haben die ganze Zeit daran geglaubt. Es wird Zeit, weil wir haben einfach diese Qualität in der Mannschaft", sagte der Schweizer nach dem 3:0 beim FC Augsburg am Sonntag.

Seine Mannschaft stimmte Kobel auf eine schwierige letzte Woche ein. "Wir sind jetzt in der Pole Position. Es wird sicherlich sehr viel Druck da sein. Daher müssen wir alles so simpel wie möglich gestalten", forderte der 25 Jahre alte Keeper und prognostizierte "spannende Tage".

Zwei Punkte Vorsprung haben die Dortmunder auf Serienmeister FC Bayern. Mit einem Heimsieg gegen Mainz kann der BVB die Münchner Dominanz in der Bundesliga nach zehn Jahren brechen. "Wir müssen einfach unseren Job erledigen und diese Energie von heute mitnehmen", befand Kobel.

Eine ausgelassene Party will der neue Tabellenführer nach dem Spiel in Augsburg zwar nicht starten. "Aber ein bisschen feiern und genießen heute gehört dazu", sagte Kobel, "Das war ein ganz großer und emotionaler Sieg".

Dortmunds Trainer Terzic: 'Wir sind noch nicht fertig'

Mit emotionalen Worten hat Trainer Edin Terzic die Bedeutung des deutschen Meistertitels für Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) hervorgehoben und an die Ehre seiner Spieler appelliert. "In sieben Tagen ist die Saison vorbei. Dann können sich die Jungs - die verdienen alle gutes Geld - wieder alles kaufen, was sie wollen. Das nächste Auto, das nächste Haus, den nächsten Urlaub - aber diese Momente kann man nicht kaufen", sagte Terzic nach dem 3:0-Sieg des BVB am Sonntag beim FC Augsburg bei DAZN. Durch den Auswärtserfolg ist Dortmund vor dem letzten Spieltag wieder Tabellenführer und steht zwei Zähler vor dem taumelnden Rekordmeister Bayern München.

Mit einem Heimsieg am kommenden Samstag gegen Mainz können die Borussen die neunte deutsche Meisterschaft der Vereinshistorie perfekt machen. "Jetzt geht es darum, das zu belohnen und jetzt den letzten Schritt gemeinsam mit unseren Fans in unserem Stadion zu gehen, um dann die Meisterschale zurück nach Dortmund zu holen", sagte Terzic.

Der 40 Jahre alte Cheftrainer wollte sich in Augsburg noch nicht frühzeitig zum Titelgewinn gratulieren lassen. "Es gibt noch diesen einen Schritt, den wir gemeinsam gehen wollen. Danach lassen wir alle Emotionen zu, ob es Stolz oder Euphorie ist. Wir sind noch nicht fertig", sagte Terzic. Die gute Ausgangsposition habe man sich hart erarbeitet: "Dafür haben wir sehr viel gelitten, dafür haben wir sehr viel Schweiß liegen lassen."

